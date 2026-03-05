Pete Hegseth: Poporul iranian trebuie să rămână prudent până „va veni momentul să profite de avantaj”

Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a declarat joi că iranienii nu ar trebui să protesteze în timpul campaniei militare desfășurate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, scrie CNN.

Cu toate acestea, în cadrul conferinței susținute, el a spus că „va veni un moment” când președintele Donald Trump sau poporul iranian vor decide „că este momentul să profite de acest avantaj” pentru a se ridica împotriva regimului.

„Nimeni nu a făcut mai mult decât președintele Trump pentru a redeschide oportunitatea celor care doresc un Iran liber de a face acest lucru”, a afirmat Hegseth la sediul Comandamentului Central al SUA din Florida.

„În cele din urmă, este de bun simț, așa cum a spus el de la început, să nu ieșiți și să protestați în timp ce bombe cad în Teheran și în alte părți. Așadar, va veni un moment în care el va decide, sau ei vor decide, că este momentul să profite de acest avantaj.”, a spus el.

El a adăugat că acțiunile armatei americane și ale Israelului vizând lideri și grupări care atacă civilii creează oportunități pentru ca iranienii să se ridice cu curaj.

„Cu cât faci mai mult asta și le erodezi voința și le erodezi capacitățile, cu atât creezi mai multă oportunitate pentru ca oamenii să se ridice cu îndrăzneală.”, a spus Hegseth.

Amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA, a reafirmat mesajul lui Hegseth și al președintelui Trump, spunând că poporul iranian trebuie să rămână precaut și „să nu se mai agațe”.

„Se apropie o mulțime de capacități americane și israeliene, atingem multe ținte, cel mai bun lucru pe care îl pot face acum este să stea discret”, a spus Cooper.

