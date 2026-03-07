Război în Orientul Mijlociu, ziua 8. Armata israeliană lansează o nouă serie de atacuri în Iran / Trump: Atacurile americane au distrus 42 de nave ale marinei iraniene

Donald Trump spune că intenționează să mențină „la minimum” numărul deceselor americane în războiul din Iran

Președintele Donald Trump a declarat că vrea să mențină „la minimum” numărul deceselor americane în războiul din Iran, făcând trimitere la transferul demn, la care participă sâmbătă, al celor șase soldați americani uciși în timpul conflictului, scrie CNN.

El a afirmat că acțiunea militară pe care a ordonat-o a fost un „serviciu” adus lumii.

„Imediat după aceasta, voi pleca la Dover”, a spus Donald Trump la Summitul Scutul Americilor din Doral, Florida.

„O situație foarte tristă, pentru a saluta familiile eroilor care se întorc acasă din Iran, venind acasă într-un mod diferit față de cum credeau că se vor întoarce acasă. Dar sunt mari eroi în țara noastră și vom păstra lucrurile așa.”, a mai afirmat el.

„Când vine vorba de război, există întotdeauna asta – dar vom menține lucrurile la minimum, cred, Pete”, a spus Trump, referindu-se la secretarul Apărării, Pete Hegseth.

El a adăugat că acțiunea militară a SUA în regiune „va fi ceva, un serviciu pe care îl oferim cu adevărat, nu pentru Orientul Mijlociu, ci pentru lume”.

„Aceștia erau oameni bolnavi, oameni foarte bolnavi”, a spus președintele american, referindu-se la regimul iranian.

Săptămâna trecută, Hegseth a sugerat că mass-media încerca să-l facă pe Trump „să pară rău” prin relatarea morților soldaților americani.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, i-a spus lui Kaitlan Collins de la CNN că poziția administrației nu este ca relatările din presă despre morțile soldaților americani să nu fie mediatizate în mod proeminent.

Israel anunță distrugerea a 16 aeronave iraniene pe aeroportul Mehrabad din Teheran

Armata israeliană a declarat că a vizat 16 aeronave iraniene pe aeroportul Mehrabad din Teheran, spunând că acestea aparțineau Forței Quds a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), responsabilă de operațiunile din străinătate.

Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au declarat că aeroportul este „un centru central pentru înarmarea și finanțarea intermediarilor teroriști ai regimului în Orientul Mijlociu”.

„Forțele aeriene au distrus 16 aeronave ale unității Forței Quds, care a transferat arme către organizația teroristă Hezbollah”, a declarat IDF într-o postare pe rețelele de socializare.

„De asemenea, au fost vizate mai multe avioane de vânătoare iraniene care reprezentau o amenințare pentru aeronavele forțelor aeriene israeliene care operau în spațiul aerian iranian.”

Într-o declarație anterioară, armata israeliană a declarat că peste 80 de avioane de vânătoare au lovit „infrastructura militară cheie a regimului iranian” din Teheran și centrul Iranului.

Milițiile din Teheran avertizează că protestatarii pot fi „ușor uciși”

Într-un interviu telefonic acordat Sky News, doctorul Behzad, care are un cabinet privat în Teheran, spune că nu „simte că acesta este sfârșitul regimului islamic”.

El descrie cum „atunci când ieșim pe străzi, există o mulțime de miliții”. „De asemenea, avertizează împotriva [protestelor]”, milițiile avertizând că protestatarii pot fi „ușor uciși”.

El a explicat cum „oamenii obișnuiți stau acum acasă pentru că simt că acesta este cel mai sigur loc pentru ei”.

„Nu sunt siguri de rezultatul acestei situații”, a mai declarat el.

IDF declară că a atacat 16 avioane ale Forței Quds iraniene folosite pentru a trimite arme către Hezbollah

Forțele Aeriene Israeliene au atacat 16 aeronave militare iraniene pe un aeroport din Teheran, în timpul nopții până sâmbătă, au declarat Forțele de Apărare Israeliene (IDF), susținând că aeronavele au fost folosite pentru a trimite arme către Hezbollah în Liban.

IDF a declarat că atacul asupra aeroportului Mehrabad a fost folosit de Forța Quds – aripa de elită a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) – ca „centru central pentru înarmarea și finanțarea” forțelor intermediare ale Iranului în Orientul Mijlociu.

„În cadrul atacului, 16 aeronave ale «Forței Quds» unite ale IRGC au fost demontate cu precizie. Aceste aeronave transferau arme către Hezbollah ca parte a efortului regimului de a înarma organizația teroristă, care servește drept principalul său intermediar terorist”, a declarat armata israeliană.

IDF a adăugat că a vizat, de asemenea, mai multe avioane de vânătoare iraniene care „reprezentau o amenințare” pentru aeronavele israeliene care operau în spațiul aerian al Iranului.

Trump: Atacurile americane au distrus 42 de nave ale marinei iraniene

Președintele american Donald Trump a vorbit vineri în Florida în fața liderilor țărilor din America Latină, la complexul său de golf din Miami, scrie The Guardian.

El a declarat că atacurile americane asupra Iranului au afectat semnificativ capacitățile militare ale țării, susținând că forțele americane au distrus 42 de nave ale marinei iraniene în trei zile.

Trump a prezentat campania militară împotriva Iranului ca fiind un succes major. Privind secretarul său al apărării, Pete Hegseth, i-a spus: „Pete, ești fantastic. Faci o treabă excelentă. Sunt mândru de tine.”

Sky News: Marea Britanie ridică nivelul de alertă pentru portavionul HMS Prince of Wales

Sky News relatează că Marea Britanie a pus portavionul HMS Prince of Wales într-un nivel mai ridicat de pregătire pentru o posibilă desfășurare în Orientul Mijlociu, reducând timpul de mobilizare la aproximativ cinci zile. Echipajele au fost alertate pe fondul războiului dintre Statele Unite și Israel împotriva Iran, însă autoritățile britanice nu au luat încă o decizie privind trimiterea navei în regiune. Această măsură îi oferă premierului Keir Starmer opțiuni mai rapide, dacă situația va necesita o astfel de intervenție.

Cum au ajuns petrolierele altor state să pretindă că sunt ale Chinei sau musulmane ca să nu fie bombardate de Iran

The Financial Times dezvăluie că mai mult de 10 nave petroliere, prinse în Strâmtoarea Ormuz, în mijlocul războiului, declară că sunt ale Chinei ca să nu fie bombardate de Iran. Strâmtoarea Ormuz este controlată de republica islamică.

Cel puțin 10 nave și-au schimbat mesajele transponderului, aparent în încercarea de a evita să devină ținte, dezvăluie Financial Times.

Un grup de nave blocate în Golf au ajuns să adopte o strategie inedită pentru a evita atacul: schimbarea mesajelor transponderelor pentru a se declara chineze.

Nou mesaj de la Trump: „Astăzi, Iranul va fi lovit foarte tare!”

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat, în urmă cu puțin timp, pe Truth Social, că Statele Unite vor lovi astăzi Iranul foarte puternic. Liderul american consideră că Iranul “s-a predat” vecinilor din Orientul Mijlociu, după ce președintele Iranului, Masoud Pezeshkian a anuțat că Iranul nu va mai lovi statele vecine decât dacă statul islamic va fi lovit de acestea.

„Iranul, care este bătut măr, și-a cerut scuze și s-a predat vecinilor săi din Orientul Mijlociu, promițând că nu va mai trage asupra lor. Această promisiune a fost făcută doar din cauza atacului neîncetat al SUA și Israelului.

Industria transportului aerian de marfă are mari probleme

Industria transportului aerian de marfă, în valoare de 8 trilioane de dolari are mari probleme. Peste 12% din volumele globale de transport aerian de marfă trec prin Orient, scrie Foreign Policy

Multe dintre țările din Orientul Mijlociu au încă spațiile aeriene închise, inclusiv Iran, Irak, Israel și Qatar. Unele, precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, au început să-și deschidă parțial spațiile aeriene, dar sunt departe de a funcționa la capacitate normală. Companiile aeriene au anulat peste 18.000 de zboruri către o regiune care a devenit un nod central în industria transportului aerian global.

Armata israeliană lansează o nouă serie de atacuri în Iran

Armata israeliană a anunțat că lansează o nouă serie de atacuri în Iran, relatează Sky News.

Într-o postare pe Telegram, IDF afirmă că „a început o serie amplă de atacuri asupra infrastructurii regimului terorist iranian din Teheran și Isfahan”.

Emirates suspendă toate zborurile către și dinspre Dubai

Compania aeriană Emirates suspendă toate zborurile către și dinspre Dubai până la o nouă notificare. Pasagerii sunt sfătuiți să nu meargă la aeroport.

„Siguranța pasagerilor și a echipajului nostru este prioritatea noastră absolută și nu va fi compromisă”, afirmă Emirates, într-o postare pe X.

Emirates a operat servicii limitate din Dubai și Abu Dhabi prin coridoare aeriene sigure.

All flights to and from Dubai have been suspended until further notice. ⚠️Please do not go to the airport. Emirates will share updates when available. We would like to thank our customers for their understanding and patience. The safety of our passengers and crew is our… pic.twitter.com/6NhEajVslU — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 7, 2026

De asemenea, Aeroportul Internațional Dubai și-a suspendat operațiunile.

„Îmi cer scuze”. Iranul schimbă strategia în ultimul moment și anunță că nu va mai ataca țările vecine

Într-un mesaj televizat, dintr-o locație necunoscută, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, anunță că republica islamică a hotărât să nu mai atace statele vecine, decât dacă este atacată din respectivele state.

„Își vor dormi somnul de veci visând că ne vom preda necondiționat. Îmi cer scuze țărilor vecine. Nu intenționăm să atacăm alte țări. Consiliul provizoriu al conducerii a aprobat ieri să nu se mai atace țările vecine și să nu se mai lanseze rachete, decât dacă există un atac din partea acelor țări asupra Iranului”, spune Masoud Pezeshkian.

Surse: După Rusia, și China se pregătește să sprijine Iranul în războiul cu SUA și Israel

SUA dețin informații care indică faptul că Beijingul s-ar putea pregăti să ofere ajutor financiar Iranului, precum și piese de schimb și componente pentru rachete, relatează CNN , citând surse.

SUA dețin, de asemenea, informații care sugerează că China s-ar putea pregăti să ofere Iranului asistență financiară, piese de schimb și componente pentru rachete, au declarat trei persoane familiarizate cu situația, deși Beijingul a rămas oficial în afara războiului până acum.

Fox News: Statele Unite se pregătesc să trimită în Orientul Mijlociu al treilea grup de atac cu portavioane

Statele Unite se pregătesc să trimită în Orientul Mijlociu un al treilea grup de atac cu portavioane, condus de portavionul USS George H.W. Bush, potrivit canalului de televiziune Fox News.

NBC News: Trump a manifestat, în discuții private, un „interes serios” pentru desfășurarea trupelor terestre americane în Iran

Președintele american Donald Trump a manifestat, în discuții private, un „interes serios” pentru desfășurarea trupelor terestre americane în Iran, însă nu privind o invazie, ci mai degrabă pe ideea unui mic contingent de trupe americane care ar fi utilizat în scopuri strategice specifice, potrivit unor surse citate de NBC News.

Președintele american a purtat discuții despre această idee cu oficiali republicani din afara Casei Albe, prezentând în același timp viziunea sa pentru un Iran postbelic în care uraniul iranian este în siguranță.

Sursele au mai afirmat pentru NBC News, că Trump nu a luat nicio decizie și nu a dat niciun ordin care să aibă legătură cu trupele terestre.

La ONU, Iranul respinge „amestecul” american în succesiunea lui Khamenei

Ambasadorul Iranului la Națiunile Unite a condamnat interferența SUA după ce președintele Donald Trump a insistat că ar trebui să fie implicat în selectarea succesorului liderului suprem asasinat, ayatollahul Ali Khamenei.

„Iranul este un stat suveran și independent. Nu acceptă și nu va permite niciodată vreunei puteri străine să se amestece în afacerile sale interne”, a declarat Iravani reporterilor din New York.

Într-un interviu acordat agenției de știri Axios, Trump a declarat vineri că trebuie să fie „implicat în numirea” următorului lider al Iranului și l-a respins pe fiul lui Khamenei drept candidat potrivit.

Armata SUA viza o zonă din apropierea școlii iraniene bombardate, potrivit unor surse

Oficialii administrației Trump au declarat membrilor Congresului, într-o ședință cu ușile închise săptămâna aceasta, că Statele Unite vizau o zonă din apropierea școlii iraniene bombardate, au declarat doi oficiali americani pentru NBC News.

Oficialii administrației au mai precizat că Israelul nu este responsabil pentru bombardarea acestei școli, potrivit surselor NBC News.

Informația vine în contextul în care școala era situată pe o fostă bază a Gărzii Revoluționare Islamice, însă care a fost închisă în urmă cu 15 ani.

SUA ar putea ridica sancțiunile asupra petrolului rusesc în contextul impasului din Strâmtoarea Ormuz

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că SUA ar putea ridica mai multe sancțiuni asupra vânzărilor de petrol rusesc, în contextul impasului din Strâmtoarea Ormuz.

„Există sute de milioane de barili de țiței sancționați pe apă și… prin ridicarea sancțiunilor, Trezoreria poate crea aprovizionare, iar noi analizăm această posibilitate”, a declarat Bessent pentru Fox Business, scrie Sky News.

Comentariile vin după ce Iranul a blocat transportul maritim prin această strâmtoare, o cale de transport pentru 20% din petrolul mondial.

Statele din Golf continuă să respingă atacurile cu rachete și drone

Țările din Golf continuă să respingă atacurile de represalii din partea Iranului.

Sâmbătă dimineață, în Arabia Saudită mai multe drone care se apropiau de câmpul petrolier Shaybah au fost interceptate și distruse, a anunțat Ministerul Apărării al regatului sâmbătă dimineața, pe rețeaua X. O rachetă balistică care se îndrepta spre baza aeriană Prince Sultan a fost, de asemenea, interceptată și distrusă, a declarat ministerul, potrivit CNN.

Sirenele au sunat din nou în Bahrain sâmbătă dimineață devreme, iar locuitorii au fost îndemnați să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur, a anunțat Ministerul de Interne pe X.

Statele Unite vor trimite un sistem anti-dronă în Orientul Mijlociu

Un sistem anti-drone american, a cărui funcționare s-a dovedit a fi eficientă împotriva dronelor rusești din Ucraina, va fi trimis în curând în Orientul Mijlociu pentru a consolida apărarea SUA împotriva dronelor iraniene, au declarat vineri oficiali americani pentru Associated Press.

Deși SUA au folosit sistemele de rachete Patriot și THAAD pentru a doborî cu succes rachetele iraniene, există în prezent sisteme de apărare anti-drone eficiente limitate în Orientul Mijlociu, potrivit unui oficial american al apărării, unul dintre cei doi oficiali care au vorbit sub condiția anonimatului, potrivit AP.

Sistemul trimis, cunoscut sub numele de Merops, pilotează drone împotriva altor drone. Este suficient de mic pentru a încăpea în spatele unei camionete de dimensiuni medii.