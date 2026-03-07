Prima pagină » Știri externe » Statele Unite iau în considerare să ridice sancțiunile asupra petrolului rusesc, pe fondul creșterii prețurilor globale

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că SUA iau în considerare să ridice mai multe sancțiuni asupra vânzărilor de petrol rusesc, în contextul problemelor de aprovizionare generate de situația din Orientul Mijlociu.
Diana Nunuț
07 mart. 2026, 07:29, Economic

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat vineri, într-un interviu pentru Fox Business, că Statele Unite iau în considerare ridicarea sancțiunilor asupra unui volum mai mare de petrol rusesc.

Anunțul vine la o zi după ce Washingtonul a autorizat temporar India să cumpere de la Moscova, pe fondul creșterii prețurilor globale la petrol, scrie The Guardian.

„S-ar putea să ridicăm sancțiunile asupra altor tipuri de petrol rusesc. Există sute de milioane de barili de țiței sancționat pe apă. Și, în esență, prin ridicarea sancțiunilor, Trezoreria poate crea o sursă de aprovizionare”, a declarat Bessent pentru Fox Business.

Oficialul american a precizat că noile măsuri nu presupun relaxarea restricțiilor impuse Moscovei în contextul războiului din Ucraina, ci se aplică doar în cazul aprovizionării deja în tranzit.

„Vom continua să anunțăm măsuri pentru a ușura piața în timpul acestui conflict”, a declarat Bessent pentru sursa citată.

Prețul petrolului a depășit 90 de dolari pe baril, cel mai mare nivel din toamna anului 2023

Anunțul secretarului trezoreriei americane vine în contextul în care războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului au dat peste cap sectoarele energetice și de transport ale lumii, activitatea din strâmtoarea Ormuz fiind afectată.

Vineri, prețul petrolului a depășit 90 de dolari pe baril pentru prima data din toamna anului 2023. Pe de altă parte, ministrul energiei din Qatar a avertizat că se așteaptă ca toți exportatorii de petrol și gaze din Golf să oprească producția în câteva zile.

De asemenea, oficialul din Qatar a subliniat că războiul din Orientul Mijlociu ar putea „dărâma economiile lumii” și că prețul petrolului va ajunge chiar și la 150 de dolari pe baril.

