Prima pagină » Știri externe » Regatul Unit – pachet de sancțiuni fără precedent împotriva Rusiei

Regatul Unit – pachet de sancțiuni fără precedent împotriva Rusiei

Guvernul britanic a inclus pe lista sancțiunilor zeci de companii și persoane fizice din sectoarele militar, energetic și bancar, într-un efort coordonat al statelor occidentale de a intensifica presiunea asupra economiei ruse. Printre ținte se numără companii din domeniul nuclear și al gazelor, precum și instituții financiare care procesează plăți transfrontaliere și ajută Rusia să ocolească sancțiunile existente.
Regatul Unit - pachet de sancțiuni fără precedent împotriva Rusiei
Yvette Cooper. Foto: X
Luiza Moldovan
24 feb. 2026, 13:41, Știri externe

Regatul Unit a anunțat cel mai mare pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de la declanșarea invaziei în Ucraina, măsurile fiind adoptate la patru ani de la ofensiva lansată de președintele rus Vladimir Putin, relatează Politico.

Londra urmărește să lovească direct economia de război a Rusiei și rețelele financiare care susțin agresiunea militară.

Ce include lista sancțiunilor

Guvernul britanic a vizat marți zeci de companii și persoane fizice din sectoarele militar, energetic și bancar, într-un efort coordonat al statelor occidentale de a crește presiunea economică asupra Moscovei.

Lista sancțiunilor include companii din domeniul nuclear și al gazelor, precum și instituții bancare care procesează plăți transfrontaliere și ajută Rusia să evite sancțiunile deja impuse de Regatul Unit.

„Flota din umbră” și rețelele petroliere

Noile măsuri vizează și „flota din umbră” a Rusiei — petroliere utilizate pentru a eluda restricțiile internaționale asupra exporturilor de petrol. Aceste nave au fost monitorizate, interceptate și abordate de Marea Britanie și aliații săi.

În total, sancțiunile vizează 48 de nave și 175 de companii implicate în rețeaua petrolieră ilicită „2Rivers”. Ministerul britanic de Externe a transmis că măsura transmite un mesaj „clar” că petrolul rusesc „nu este de pe piață”.

Vizită la Kiev și mesaj politic ferm

Anunțul vine în contextul vizitei la Kiev a secretarului britanic de interne, Yvette Cooper, care marchează aniversarea invaziei și reafirmă sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina.

Yvette Cooper a subliniat amploarea acțiunii:

Regatul Unit a luat astăzi măsuri decisive pentru a perturba finanțarea esențială, echipamentul militar și fluxurile de venituri care susțin agresiunea Rusiei, în cadrul celei mai ample serii de măsuri luate de la primele luni ale invaziei.”

Presiune sporită asupra economiei de război

Prin acest nou pachet, Londra încearcă să limiteze capacitatea Rusiei de a finanța războiul, să blocheze rutele alternative de export energetic și să restrângă accesul la sistemele financiare internaționale.

Sancțiunile marchează un nou nivel de presiune occidentală asupra Moscovei și subliniază angajamentul continuu al Regatului Unit de a sprijini Ucraina și de a slăbi mecanismele economice care alimentează războiul.

Recomandarea video

INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”
G4Media
În ce loc din casă să pui uscătorul de rufe în casă pentru o uscare mai rapidă, iarna
Gandul
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
De la jurist în Ucraina la bonă și menajeră în România. „Poți să fii o menajeră, dar asta nu înseamnă că nu ești om cu studii sau că ești mai prejos de cineva”
Libertatea
Simptomele diabetului de tip 1 pot apărea rapid la copii și bebeluși. Semnalele de alarmă pe care părinții nu trebuie să le ignore
CSID
Cum arată Dacia Duster „Spirit of Sand”. Vor fi produse doar 500 de exemplare, exclusiv pentru România
Promotor