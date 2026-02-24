Regatul Unit – pachet de sancțiuni fără precedent împotriva Rusiei

Regatul Unit a anunțat cel mai mare pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de la declanșarea invaziei în Ucraina, măsurile fiind adoptate la patru ani de la ofensiva lansată de președintele rus Vladimir Putin, relatează Politico.

Londra urmărește să lovească direct economia de război a Rusiei și rețelele financiare care susțin agresiunea militară.

Ce include lista sancțiunilor

Guvernul britanic a vizat marți zeci de companii și persoane fizice din sectoarele militar, energetic și bancar, într-un efort coordonat al statelor occidentale de a crește presiunea economică asupra Moscovei.

Lista sancțiunilor include companii din domeniul nuclear și al gazelor, precum și instituții bancare care procesează plăți transfrontaliere și ajută Rusia să evite sancțiunile deja impuse de Regatul Unit.

„Flota din umbră” și rețelele petroliere

Noile măsuri vizează și „flota din umbră” a Rusiei — petroliere utilizate pentru a eluda restricțiile internaționale asupra exporturilor de petrol. Aceste nave au fost monitorizate, interceptate și abordate de Marea Britanie și aliații săi.

În total, sancțiunile vizează 48 de nave și 175 de companii implicate în rețeaua petrolieră ilicită „2Rivers”. Ministerul britanic de Externe a transmis că măsura transmite un mesaj „clar” că petrolul rusesc „nu este de pe piață”.

Vizită la Kiev și mesaj politic ferm

Anunțul vine în contextul vizitei la Kiev a secretarului britanic de interne, Yvette Cooper, care marchează aniversarea invaziei și reafirmă sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina.

Yvette Cooper a subliniat amploarea acțiunii:

„Regatul Unit a luat astăzi măsuri decisive pentru a perturba finanțarea esențială, echipamentul militar și fluxurile de venituri care susțin agresiunea Rusiei, în cadrul celei mai ample serii de măsuri luate de la primele luni ale invaziei.”

Presiune sporită asupra economiei de război

Prin acest nou pachet, Londra încearcă să limiteze capacitatea Rusiei de a finanța războiul, să blocheze rutele alternative de export energetic și să restrângă accesul la sistemele financiare internaționale.

Sancțiunile marchează un nou nivel de presiune occidentală asupra Moscovei și subliniază angajamentul continuu al Regatului Unit de a sprijini Ucraina și de a slăbi mecanismele economice care alimentează războiul.