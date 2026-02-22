Prima pagină » Știri externe » Ungaria va bloca noul pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei

Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a anunțat că va vota împotriva adoptării celui de al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei. Acesta a motivat decizia prin oprirea tranzitului de petrol prin conducta Drujba, relatează Reuters.
Ungaria va bloca noul pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei
22 feb. 2026, 15:29, Știri externe

„La Consiliul Afaceri Externe de mâine, UE își propune să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni. Ungaria îl va bloca. Până când Ucraina nu va relua tranzitul de petrol către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba, nu vom permite ca deciziile importante pentru Kiev să avanseze”, a transmis Szijjarto, duminică, printr-un mesaj publicat pe platforma X, citat de Reuters

Încă de la finalul lunii ianuarie, livrările de petrol prin conducta Drujba au fost oprite după ce Kievul a anunțat că un atac cu dronă al Rusiei a avariat conducta. Cu toate acestea, atât oficialii de la Budapesta, cât și cei de la Bratislava consideră că autoritățile ucrainene sunt responsabile pentru menținerea întreruperii.

Uniunea Europeană pregătește cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusia, ca răspuns la Războiul din Ucraina. Mai multe state membre își doresc adoptarea acestuia până la aniversarea a patru ani de la începutul invaziei.

De asemenea, Szijjarto a amenințat că va bloca un împrumut european în valoare de 90 de miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei, decizie ce necesită unanimitate pentru a fi adoptată. 

Pe fondul tensiunilor generate de oprirea tranzitului de petrol prin conducta Drujab, premierul Slovaciei, Robert Fico, a anunțat că  ar putea suspenda furnizarea de electricitate de urgență către Ucraina. 

