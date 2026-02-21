Prima pagină » Știrile zilei » Premierul slovac Robert Fico amenință cu oprirea livrărilor de electricitate către Ucraina

Premierul Slovaciei, Robert Fico, a avertizat că ar putea suspenda furnizarea de electricitate de urgență către Ucraina dacă tranzitul de petrol către Slovacia prin conducta Drujba nu va fi reluat până luni.
Sursă foto: X / Volodymyr Zelenskyy
Radu Mocanu
21 feb. 2026, 16:55, Știri externe

„Dacă președintele ucrainean nu reia livrările de petrol către Slovacia luni, în aceeași zi voi cere companiilor slovace de resort să oprească livrările de urgență de electricitate către Ucraina”, a transmis Fico, printr-un mesaj publicat pe X, citat de KyivPost

Fico a subliniat că Slovacia a oferit sprijin substanțial Ucrainei de la începutul invaziei ruse, inclusiv ajutor umanitar și găzduirea a aproximativ 180.000 de refugiați ucraineni, subliniind: „Facem mult mai mult pentru Ucraina decât alte țări”. 

Premierul slovac l-a acuzat pe Zelenski de comportament „ostil”; motivat de refuzul de a înțelege „abordarea noastră orientată spre pace”. Acesta a reamintit că Ucraina a întrerupt anterior tranzitul de gaze naturale, ceea ce ar fi generat pierderi anuale de aproximativ 500 de milioane de euro pentru Slovacia, adăugând: „Acum a oprit fluxurile de petrol, cauzându-ne pierderi suplimentare și dificultăți logistice”. 

Fico a spus că relațiile slovaco-ucrainene „nu pot fi un drum cu sens unic” și a anunțat măsurile care vor fi luate dacă nu este reluat tranzitul de petrol. 

„Dacă livrările de petrol către Slovacia nu vor fi reluate luni, voi solicita SEPS, companie de stat, să oprească livrările de energie electrică de urgență către Ucraina”, spune premierul de la Bratislava. 

Având în vedere comportamentul inacceptabil al președintelui Zelenski față de Slovacia, tratând-o ca pe o țară ostilă, consider absolut corect că am refuzat să implic Slovacia în cel mai recent împrumut militar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina”, a încheiat Fico. 

 

