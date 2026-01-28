Premierul slovac neagă că ar fi fost îngrijorat de „starea psihologică” a președintelui Trump

„Resping cu fermitate minciunile portalului liberal Politico, plin de ură și pro-Bruxelles. Este o imagine deplorabilă a lumii politice și mediatice liberale și progresiste”, a transmis miercuri premierul slovac.

„Nimeni nu a auzit nimic, nimeni nu a văzut nimic, nu există martori, dar nimic nu a împiedicat portalul Politico să inventeze minciuni”, a continuat Fico în mesajul publicat pe X.

Acesta a reacționat astfel la un articol apărut în publicația Politico. Potrivit informațiilor prezentate, premierul Slovaciei le-a spus liderilor UE, la summitul de săptămâna trecută, că după întâlnirea cu Donald Trump din 17 ianuarie, a rămas șocat de starea mentală a președintelui american, citând cinci diplomați europeni.

În declarațiile oficiale, la finalul vizitei în Statele Unite, Fico a lăudat relația bilaterală și a vorbit despre „mare respect și încredere reciprocă” între cei doi lideri. Tot atunci, Statele Unite și Slovacia au anunțat semnarea unui acord de cooperare civilă în domeniul nuclear, potrivit Le Figaro.

Despre relația bilaterală cu Statele Unite, șeful guvernului de la Bratislava a spus: „Sunt de acord cu multe strategii ale președintelui SUA, dar cu unele nu. Sincer, mă așteptam ca, după declarația mea dură despre Venezuela, vizita mea în SUA să fie anulată. Acest lucru nu s-a întâmplat, ceea ce mă face să apreciez cu atât mai mult întâlnirea cu președintele SUA”.

Informațiile au fost negate și de Casa Albă. Anna Kelly, purtătoare de cuvânt, a declarat: „Acestea sunt știri complet false, provenite de la diplomați europeni anonimi care încearcă să se facă remarcați. Întâlnirea de la Mar-a-Lago a fost pozitivă și productivă”.