Prima pagină » Știri externe » Trump crede că poate ajunge la un acord cu Cuba „foarte curând”

Trump crede că poate ajunge la un acord cu Cuba „foarte curând”

Cuba a confirmat vineri că poartă discuții cu Statele Unite și a eliberat prizonieri politici în cadrul unui acord cu Vaticanul.
Trump crede că poate ajunge la un acord cu Cuba „foarte curând”
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
16 mart. 2026, 07:37, Știri externe

Donald Trump a declarat duminică că Cuba dorește să ajungă la un acord cu Statele Unite, lucru care că se va întâmpla „foarte curând”, potrivit Le Figaro. „Și Cuba dorește să ajungă la un acord și cred că foarte curând fie vom ajunge la un acord, fie vom face ce trebuie făcut”, a declarat președintele american reporterilor de la bordul aeronavei Air Force One.

„Suntem în discuții cu Cuba”, a adăugat el, subliniind în același timp că „vom trata cu Iranul înaintea Cubei”. „ Cred că se va întâmpla ceva în Cuba foarte curând”, a concluzionat el.

Cuba a confirmat vineri că poartă discuții cu Statele Unite și a eliberat prizonieri politici în cadrul unui acord cu Vaticanul, un mediator istoric între acești doi dușmani ideologici.

Blocadă energetică asupra Cubei

Donald Trump, care a făcut declarații din ce în ce mai agresive împotriva Cubei, afirmase de la mijlocul lunii ianuarie că erau în curs de desfășurare negocieri cu înalți oficiali de pe insulă, dar Havana negase până atunci orice astfel de contacte.

Din ianuarie, Washingtonul a impus o blocadă energetică de facto asupra Cubei, invocând „ amenințarea excepțională” pe care această insulă, situată la doar 150 de kilometri de coasta Floridei, o reprezintă pentru securitatea națională americană.

Recomandarea video

