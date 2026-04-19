Spania, Mexicul și Brazilia solicită un dialog respectuos cu Cuba

„Ne exprimăm enormele îngrijorări cu privire la criza umanitară cu care se confruntă poporul cubanez și solicităm adoptarea măsurilor necesare pentru a atenua această situație”, au declarat cele trei guverne într-un comunicat, publicat de Ministerul Afacerilor Externe din Mexic, potrivit Le Figaro.

Aceștia au cerut „ evitarea acțiunilor care înrăutățesc condițiile de viață ale populației sau sunt contrare dreptului internațional”. „Solicităm un dialog sincer, respectuos, în conformitate cu dreptul internațional”, se adaugă în declarație. Cele trei țări au pledat, de asemenea, pentru „o soluție durabilă la situația actuală și o garanție că poporul cubanez își decide liber propriul viitor”.

Summit al liderilor de stânga

Acest apel vine în contextul în care la Barcelona se desfășoară un summit al liderilor de stânga din întreaga lume, la care participă, printre alții, președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, și omologul său brazilian Luis Inácio Lula da Silva, sub auspiciile prim-ministrului spaniol Pedro Sánchez.

Statele Unite, care s-au opus regimului comunist din Cuba încă de la înființarea acestuia în 1959, și-au intensificat presiunea economică asupra națiunii caraibiene cu 9,6 milioane de locuitori în ianuarie, blocând toate aprovizionarea cu hidrocarburi, imediat după ce l-au înlăturat de la putere pe principalul său aliat, președintele venezuelean Nicolás Maduro. Această blocadă a exacerbat criza economică și energetică pe care o trăiește Cuba de mulți ani.