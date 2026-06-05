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Ucraina confirmă că drona de la Constanța este ucraineană, dar spune că a fost afectată de bruiajul rusesc

Forțele Navale ale Ucrainei au anunțat că una dintre ambarcațiunile maritime fără echipaj folosite în zona operațională a Mării Negre a pierdut controlul, după ce ar fi fost afectată de mijloacele de război electronic ale inamicului, și a ajuns în apropierea coastelor României.
Ucraina confirmă că drona de la Constanța este ucraineană, dar spune că a fost afectată de bruiajul rusesc
Gabriel Negreanu
05 iun. 2026, 14:58, Știri externe
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Potrivit autorităților de la Kiev, partea ucraineană a transmis informațiile necesare Forțelor Navale Române pentru a preveni eventuale victime în rândul populației civile. Ucrainenii susțin că incidentul s-a produs în timpul îndeplinirii unor misiuni în Marea Neagră.

Anunțul vine în contextul incidentului de vineri, 5 iunie, din Portul Constanța, unde o dronă maritimă descoperită în Portul Civil Constanța, în apropierea sediului Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, s-a autodetonat în jurul orei 10:30. Ministerul Apărării Naționale a transmis că nu au fost înregistrate victime, iar zona fusese deja securizată și izolată de SRI, Garda de Coastă și MApN.

MApN a precizat că drona era „de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”, dar că obiectul nu făcea parte din dotarea Armatei României și nu fusese implicat în exercițiile recente desfășurate de România în zona Mării Negre. Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Într-o comunicare ulterioară, MApN a anunțat că a fost informat la ora 06:20 despre prezența unei drone maritime în Dana 78 a portului Constanța și că ambarcațiuni și elicoptere ale ministerului supraveghează zona. Autoritățile au subliniat că situația este în dinamică.

 

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