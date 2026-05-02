Cuba afirmă că noile sancțiuni impuse de Trump asupra economiei sale constituie o „pedeapsă colectivă”

Într-un decret prezidențial emis vineri, președintele SUA a declarat că va impune sancțiuni asupra persoanelor implicate în sectoare largi ale economiei cubaneze, în încercarea de a exercita o presiune mai mare asupra Havanei, după ce l-a înlăturat de la putere pe liderul Venezuelei, Nicolás Maduro, la începutul acestui an, potrivit The Guardian.

Cele mai recente sancțiuni constituie o „pedeapsă colectivă” pentru poporul națiunii, a declarat ministrul de externe al Cubei, Bruno Rodriguez. „Respingem ferm recentele măsuri coercitive unilaterale adoptate de guvernul #StatelorUnite”, a postat el pe X.

Trump s-a gândit la preluarea Cubei, care se află la 145 km de Florida și se află sub un embargo comercial american aproape continuu de când Fidel Castro a condus o revoluție comunistă în 1959.

Vineri, Trump a folosit un discurs ținut în Florida pentru a sugera din nou că SUA ar putea lansa operațiuni împotriva Cubei.

„Ne predăm”

„La întoarcerea din Iran, vom trimite una dintre navele noastre mari – poate portavionul USS Abraham Lincoln, cel mai mare din lume – care va intra în apele teritoriale, se va opri la aproximativ 100 de metri de țărm, iar ei vor spune: «Vă mulțumim foarte mult. Ne predăm.»”

Situația economică s-a înrăutățit pentru Cuba de când Washingtonul a impus un blocaj asupra combustibilului în ianuarie, doar un singur petrolier rus reușind să treacă de atunci. Penuria de aprovizionare și întreruperile de curent au devenit norma, iar turismul – odată cea mai profitabilă industrie a Cubei – a scăzut dramatic.

Ordinul emis vineri de Trump vizează persoanele cunoscute ca „activând sau care au activat în sectorul energetic, al apărării și al materialelor conexe, al metalelor și mineritului, al serviciilor financiare sau al securității din economia cubaneză, sau în orice alt sector al economiei cubaneze”, precum și oficialii cubanezi considerați a fi implicați în „încălcări grave ale drepturilor omului” sau în acte de corupție.

Jeremy Paner, fost investigator în domeniul sancțiunilor la Oficiul de Control al Activelor Străine din cadrul Trezoreriei SUA, a declarat că această măsură este cea mai semnificativă pentru companiile non-americane de la începutul embargoului SUA împotriva Cubei, acum câteva decenii.

Sancțiunile de vineri vin în ciuda eforturilor de dialog între cele două țări, oficiali americani de rang înalt vizitând insula pentru discuții în aprilie.