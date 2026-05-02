Statele Unite aprobă vânzări de echipament militar în valoare de peste 8,6 miliarde de dolari către Qatar, Kuweit, Emiratele Arabe Unite și Israel

Departamentul de Stat al SUA a anunțat vineri că aprobă vânzări de echipament militar în valoare totală de peste 8,6 miliarde de dolari către aliații săi din Orientul Mijlociu: Israel, Qatar, Kuweit și Emiratele Arabe Unite.
Rachetă Patriot/sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
02 mai 2026, 03:11, Știri externe

Anunțurile au fost făcute în contextul în care războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a împlinit nouă săptămâni de la început și mai mult de trei săptămâni de la intrarea în vigoare a unui armistițiu fragil, potrivit AlarabiyaEnglish.

Anunțurile de vineri ale Departamentului de Stat au inclus aprobarea vânzărilor militare către Qatar de servicii de reaprovizionare pentru sistemul de apărare aeriană și antirachetă Patriot, în valoare de 4,01 miliarde de dolari, și de sisteme avansate de arme de precizie (APKWS), în valoare de 992,4 milioane de dolari.

Acestea au inclus, de asemenea, aprobarea vânzării către Kuweit a unui sistem integrat de comandă de luptă în valoare de 2,5 miliarde de dolari și către Israel a sistemelor avansate de arme de precizie (APKWS) în valoare de 992,4 milioane de dolari.

Departamentul de Stat a aprobat o vânzare către Emiratele Arabe Unite a sistemelor APKWS în valoare de 147,6 milioane de dolari.

Contractantul principal în vânzările de sisteme APKWS către Qatar, Israel și Emiratele Arabe Unite a fost BAE Systems, a transmis Departamentul de Stat.

RTX și Lockheed Martin au fost principalii contractori în vânzarea sistemului integrat de comandă de luptă către Kuweit și în vânzarea de rezerve pentru sistemul de apărare aeriană și antirachetă Patriot către Qatar, a adăugat Departamentul de Stat.

Northrop Grumman a fost, de asemenea, unul dintre principalii contractori în vânzarea către Kuweit.

