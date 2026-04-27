Ministrul iranian de externe merge în Rusia pentru discuții despre război. Se întâlnește cu Vladimir Putin

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a ajuns luni la Sankt Petersburg, unde urmează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin, scrie Sky News.

Araghchi a declarat că vizita reprezintă „o bună oportunitate pentru noi de a ne consulta cu colegii noștri ruși cu privire la evoluțiile legate de război”, referindu-se la conflictul din Orientul Mijlociu.

Oficialul iranian a explicat că astfel de întâlniri sunt obișnuite între cele două state și vizează atât subiecte internaționale, cât și relațiile bilaterale.

„După cum știți, am avut întotdeauna întâlniri cu Rusia pentru a discuta probleme generale, în special chestiuni regionale și internaționale și, bineînțeles, multe probleme au fost întotdeauna ridicate și în relațiile noastre bilaterale”, a declarat acesta într-un interviu video publicat de presa de stat iraniană IRNA la scurt timp după aterizarea în Rusia.

Înainte de vizita sa în Rusia, Araghchi a avut discuții în Pakistan și Oman, unde s-a întâlnit cu mediatori implicați în relația dintre Iran și SUA.

În Pakistan, subiectul principal a fost reluarea negocierilor cu Washingtonul.

„Am analizat ce s-a întâmplat până acum în negocieri și condițiile în care acestea pot continua”, a spus el.

În Oman, ministrul iranian de externe a discutat despre situația din Strâmtoarea Ormuz și cât de importantă este securitatea din zona respectivă.

„Trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz este acum o problemă globală importantă și, în mod firesc, trebuie să ne angajăm în dialog cu statele de coastă ale acestei strâmtori, astfel încât interesele noastre comune să poată fi asigurate și să rămânem coordonați în orice acțiuni întreprinse”, a declarat acesta.

Pe lângă întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin, Abbas Araghchi urmează să discute și cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.