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Polițist împușcat la Toronto cu o zi înainte de primul meci din oraș de la Cupa Mondială de Fotbal

Un polițist a fost împușcat și a murit la Toronto. Incidentul s-a produs cu o zi înainte de primul meci din oraș de la Cupa Mondială de Fotbal.
Polițist împușcat la Toronto cu o zi înainte de primul meci din oraș de la Cupa Mondială de Fotbal
Petru Mazilu
11 iun. 2026, 22:20, Social
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Un polițist din orașul canadian Toronto a fost împușcat mortal. Potrivit Al Jazeera, șeful poliției din Toronto, Myron Demkiw, a declarat joi că agentul Marc Pinizzotto, în vârstă de 43 de ani, a fost împușcat în timp ce executa un mandat de percheziție. Bărbatul a murit la spital.

Un suspect implicat în incident se afla în arest la spital. Polițiștii continuă să caute un al doilea suspect, identificat ca fiind Zara Jabbi, în vârstă de 19 ani. Poliția spune că suspectul este considerat înarmat și periculos.

Polițistul a fost împușcat la Toronto cu o zi înainte de meciul de la Cupa Mondială

Percheziția are legătură cu atacul armat din martie asupra consulatului SUA din oraș. Atunci nu au fost victime, dar motivul atacului este necunoscut. În ultima perioadă la consulat au fost proteste față de atitudinea SUA în relația cu Canada și față de războiul din Orientul Mijlociu.

Polițistul a fost împușcat cu o zi înainte de primul meci de la Cupa Mondială de fotbal din Toronto. Canada și Bosnia Herțegovina se vor întâlni vineri seara (ora României) pe stadionul BMO Field din Toronto.

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