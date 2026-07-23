84,5 kilograme de roșii pentru Fabian Ruiz, după triumful Spaniei la Cupa Mondială

Mijlocașul spaniol Fabian Ruiz a avut parte de un cadou inedit după câștigarea Cupei Mondiale alături de naționala Spaniei.

La întoarcerea în orașul natal, Los Palacios y Villafranca, din provincia Sevilla, fotbalistul a fost recompensat cu 84,5 kilograme de roșii – echivalentul greutății sale.

Gestul face parte dintr-o tradiție locală prin care sportivii originari din localitate care obțin performanțe importante sunt răsplătiți cu propria greutate în roșii, produs pentru care zona este renumită.

Poze cu lăzi cu roșii și oficiali locali

Obiceiul datează din 2010, când Jesús Navas a primit aceeași distincție după ce Spania a cucerit primul său titlu mondial.

Ulterior, fostul internațional spaniol a mai fost premiat după triumfurile de la Euro 2012 și Euro 2024. În urmă cu doi ani, atât Fabian Ruiz, cât și Gavi au primit aceeași onoare.

La ceremonia organizată marți, Gavi, mijlocașul Barcelonei, a cântărit 68,5 kilograme, în timp ce Fabian Ruiz a urcat pe cântar cu tot cu haine și medalie, ajungând la 84,5 kilograme.

Cei doi au pozat apoi alături de lăzile cu roșii și de oficialii locali.

„Ce mi-aș putea dori mai mult?”

Fabian Ruiz traversează unul dintre cele mai bune momente ale carierei.

După ce a cucerit Liga Campionilor cu Paris Saint-Germain și Cupa Mondială cu Spania, mijlocașul este văzut drept unul dintre candidații la Balonul de Aur.

„Am câștigat Liga Campionilor și Cupa Mondială, ce mi-aș putea dori mai mult? Dacă voi fi în cursa pentru Balonul de Aur, va fi o onoare”, a declarat fotbalistul pentru Zona Mixta.