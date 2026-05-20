Xi Jinping și Vladimir Putin se întâlnesc la Beijing, pe fondul tensiunilor globale

Vizita reprezintă prima ieșire oficială în străinătate a liderului de la Moscova în acest an și reflectă importanța critică pe care China o are pentru o Rusie tot mai izolată pe scena internațională.

Summitul are loc la doar câteva zile după vizita președintelui american Donald Trump la Beijing și se înscrie într-o serie lungă de vizite efectuate de lideri mondiali sosiți în China în ultimele luni pentru a intensifica schimburile comerciale.

Beijingul a rămas cel mai mare cumpărător de petrol rusesc și un aliat cheie al Moscovei în ciuda sancțiunilor occidentale.

Schimb de amabilități

Ceremonia de primire a fost marcată de un protocol strict: o fanfară militară a intonat imnurile celor două state, liderii au trecut în revistă garda de onoare pe covorul roșu și au fost salutați de zeci de copii care fluturau steaguri și strigau „Bun venit!” în mandarină. O scenă similară celei pregătite pentru Donald Trump săptămâna trecută.

Imediat după ceremonie, Xi și Putin au început discuțiile în avans față de programul stabilit. Aceștia au intrat direct într-o întâlnire în „format restrâns”, dedicată subiectelor sensibile și programată să dureze în jur de 15 minute, înainte ca negocierile să se extindă alături de delegațiile oficiale.

În discursurile de deschidere transmise de presa de stat chineză, cei doi președinți au lăudat nivelul fără precedent al relațiilor bilaterale.

Xi Jinping a descris situația internațională actuală ca fiind „complexă, volatilă și cu o hegemonie unilaterală scăpată de sub control”, subliniind că, în calitate de membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU, China și Rusia trebuie să coopereze pentru un sistem de guvernanță global mai echitabil.

Liderul rus a arătat că legăturile economice au o „dinamică bună” și a asigurat că Rusia rămâne un „furnizor de energie de încredere” în contextul crizei actuale din Orientul Mijlociu și al războiului din Iran.

Relațiile economice, pe agendă

Pe lângă discuțiile de securitate legate de evoluțiile războiului din Iran, Putin urmărește întărirea relațiilor economice. Un punct extrem de important pe agenda sa este construirea unei noi conducte capabile să livreze Chinei până la 50 de miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an.

În cadrul discuțiilor, Vladimir Putin i-a lansat deja lui Xi Jinping invitația oficială de a vizita Rusia anul viitor, afirmând că parteneriatul dintre Beijing și Moscova contribuie direct la „stabilitatea globală”. Ultima vizită a președintelui chinez în Rusia a avut loc în luna mai a anului trecut.