Sfârșitul unei ere în televiziunea americană: „Late Show”, emisiunea devenită simbol anti-Trump, se închide după 33 de ani

Programul, prezentat inițial de legendarul David Letterman și apoi de Stephen Colbert, a devenit în ultimul deceniu una dintre cele mai puternice platforme de satiră politică împotriva lui Trump.

În ultima ediție importantă înainte de închidere, Colbert l-a invitat pe Letterman, iar cei doi au transformat emisiunea într-un protest public împotriva deciziei CBS. Potrivit publicației italiene Il Post, cei doi au urcat pe acoperișul celebrului Ed Sullivan Theater din New York și au aruncat obiecte spre logo-ul CBS instalat pe trotuar, într-o scenă simbolică împotriva postului care a decis închiderea show-ului. La final, Letterman a încheiat ironic cu replica: „Noapte bună și noroc, nenorociților”, parafrazând celebrul salut al jurnalistului american Edward R. Murrow.

Oficial: probleme financiare. Neoficial: Trump

CBS a anunțat încă din vara trecută că emisiunea va fi oprită din motive economice, într-un moment în care talk-show-urile clasice pierd teren în fața platformelor de streaming și a conținutului online. Totuși, mulți comentatori contestă explicația, mai ales că „The Late Show with Stephen Colbert” a rămas în ultimii ani cel mai urmărit program de acest tip din SUA. Suspiciunile au crescut după ce compania-mamă Paramount a ajuns anul trecut la un acord financiar de 16 milioane de dolari cu Donald Trump, într-un litigiu legat de emisiunea „60 Minutes”.

Mulți analiști consideră că închiderea show-ului lui Colbert reprezintă o încercare a CBS și Paramount de a îmbunătăți relația cu administrația Trump, mai ales în contextul unor tranzacții media importante care necesitau aprobări federale.

Cum a devenit David Letterman o legendă a televiziunii

David Letterman a lansat formatul în anii ’80 și a schimbat complet stilul televiziunii de noapte din SUA. Interviurile sale ironice, umorul absurd și modul în care rupea constant convențiile televiziunii clasice au transformat emisiunea într-un fenomen cultural. De-a lungul anilor, în emisiune au apărut figuri uriașe din politică, muzică și cinema, de la Barack Obama la Paul McCartney și Robin Williams. Una dintre cele mai cunoscute relații din istoria show-ului a fost cea dintre Letterman și Bill Murray, care a devenit aproape un personaj permanent al programului.

Colbert a transformat emisiunea într-o platformă anti-Trump

Când Stephen Colbert a preluat show-ul în 2015, direcția emisiunii s-a schimbat radical. Satira politică a devenit elementul central, iar Trump a fost ținta principală a monologurilor și sketch-urilor. Președintele american l-a atacat public în repetate rânduri pe Colbert, spunând încă din 2017 că acesta este „lipsit de talent” și că glumele sale sunt „vulgare”. În același timp, Colbert a devenit una dintre vocile media preferate ale electoratului anti-Trump.

CBS va înlocui emisiunea cu „Comics Unleashed”, un program de stand-up comedy creat de comediantul Byron Allen. În semn de respect pentru finalul unei epoci, rivalii lui Colbert – Jimmy Kimmel și Jimmy Fallon – au anunțat că propriile emisiuni nu vor avea ediții noi în seara ultimului „Late Show”.