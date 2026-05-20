Prima pagină » Știri externe » Sfârșitul unei ere în televiziunea americană: „Late Show”, emisiunea devenită simbol anti-Trump, se închide după 33 de ani

Sfârșitul unei ere în televiziunea americană: „Late Show”, emisiunea devenită simbol anti-Trump, se închide după 33 de ani

Una dintre cele mai influente emisiuni din istoria televiziunii americane, „Late Show”, va avea ultima ediție joi seară, după 33 de ani de difuzare pe CBS, scrie Il Post.
Sfârșitul unei ere în televiziunea americană: „Late Show”, emisiunea devenită simbol anti-Trump, se închide după 33 de ani
Sursa foto: captură Youtube
Victor Dan Stephanovici
20 mai 2026, 06:48, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Programul, prezentat inițial de legendarul David Letterman și apoi de Stephen Colbert, a devenit în ultimul deceniu una dintre cele mai puternice platforme de satiră politică împotriva lui Trump.

În ultima ediție importantă înainte de închidere, Colbert l-a invitat pe Letterman, iar cei doi au transformat emisiunea într-un protest public împotriva deciziei CBS. Potrivit publicației italiene Il Post, cei doi au urcat pe acoperișul celebrului Ed Sullivan Theater din New York și au aruncat obiecte spre logo-ul CBS instalat pe trotuar, într-o scenă simbolică împotriva postului care a decis închiderea show-ului. La final, Letterman a încheiat ironic cu replica: „Noapte bună și noroc, nenorociților”, parafrazând celebrul salut al jurnalistului american Edward R. Murrow.

Oficial: probleme financiare. Neoficial: Trump

CBS a anunțat încă din vara trecută că emisiunea va fi oprită din motive economice, într-un moment în care talk-show-urile clasice pierd teren în fața platformelor de streaming și a conținutului online. Totuși, mulți comentatori contestă explicația, mai ales că „The Late Show with Stephen Colbert” a rămas în ultimii ani cel mai urmărit program de acest tip din SUA. Suspiciunile au crescut după ce compania-mamă Paramount a ajuns anul trecut la un acord financiar de 16 milioane de dolari cu Donald Trump, într-un litigiu legat de emisiunea „60 Minutes”.

Mulți analiști consideră că închiderea show-ului lui Colbert reprezintă o încercare a CBS și Paramount de a îmbunătăți relația cu administrația Trump, mai ales în contextul unor tranzacții media importante care necesitau aprobări federale.

Cum a devenit David Letterman o legendă a televiziunii

David Letterman a lansat formatul în anii ’80 și a schimbat complet stilul televiziunii de noapte din SUA. Interviurile sale ironice, umorul absurd și modul în care rupea constant convențiile televiziunii clasice au transformat emisiunea într-un fenomen cultural. De-a lungul anilor, în emisiune au apărut figuri uriașe din politică, muzică și cinema, de la Barack Obama la Paul McCartney și Robin Williams. Una dintre cele mai cunoscute relații din istoria show-ului a fost cea dintre Letterman și Bill Murray, care a devenit aproape un personaj permanent al programului.

Colbert a transformat emisiunea într-o platformă anti-Trump

Când Stephen Colbert a preluat show-ul în 2015, direcția emisiunii s-a schimbat radical. Satira politică a devenit elementul central, iar Trump a fost ținta principală a monologurilor și sketch-urilor. Președintele american l-a atacat public în repetate rânduri pe Colbert, spunând încă din 2017 că acesta este „lipsit de talent” și că glumele sale sunt „vulgare”. În același timp, Colbert a devenit una dintre vocile media preferate ale electoratului anti-Trump.

CBS va înlocui emisiunea cu „Comics Unleashed”, un program de stand-up comedy creat de comediantul Byron Allen. În semn de respect pentru finalul unei epoci, rivalii lui Colbert – Jimmy Kimmel și Jimmy Fallon – au anunțat că propriile emisiuni nu vor avea ediții noi în seara ultimului „Late Show”.

Recomandarea video

„Minuta” care bate legea: Lia Savonea a emis și ea un ordin prin care judecătorii detașați încasează diurne de 2%, în pofida legii
G4Media
Un fost fotbalist român este judecat în Anglia, după ce a înjunghiat un jurnalist la ordinul Iranului!
GSP.ro
Fac politica țării, influențează votul, forțează guverne, scriu legi, dar nu vor să-și publice donatorii și circuitul banilor. Votul din Parlament care obligă ONG-urile la transparență a dat alarma în tabăra #rezist
Gandul
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Cancan
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Prosport
Traian Băsescu a numit principalul vinovat pentru criza politică prelungită: „Niște amatori de proastă calitate care îngroapă țara asta”
Libertatea
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
CSID
Pare incredibil, dar e adevărat: Un Opel Astra a fost înregistrat de radar cu 696 km/h! Șoferul, amendat cu 6.600 de euro
Promotor
EXCLUSIV – DOCUMENTE | România, bună de plată cu 340 de milioane de lei, după ce Compania de Drumuri a pierdut un arbitraj cu italienii de la Pizzarotti pe Lotul 1 al Autostrăzii Sebeș – Turda
Economedia