Trump lovește ABC: licențe sub verificare după gluma lui Kimmel

Decizia a fost anunțată de Federal Communications Commission, care a devansat procesul de evaluare a licențelor, inițial programat pentru 2028. Gluma lui Kimmel, difuzată în cadrul emisiunii „Jimmy Kimmel Live!” de pe ABC, a fost făcută cu doar câteva zile înainte de incidentul armat de la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă. Comentariul comediantului – care a descris-o pe Prima Doamnă ca având „strălucirea unei văduve în devenire” – a fost criticat dur de administrația Trump, care a cerut inclusiv demiterea acestuia.

Reacția ABC și invocarea Primului Amendament

Un purtător de cuvânt al Disney a confirmat primirea ordinului și a transmis că ABC respectă legislația și standardele impuse de autorități. Reprezentanții companiei au invocat însă protecția oferită de Primul Amendament al Constituției SUA, subliniind că sunt pregătiți să conteste măsura în instanță, dacă va fi necesar. Decizia FCC a fost contestată public chiar din interiorul instituției. Comisarul democrat Anna M Gomez a calificat ordinul drept „un gest politic fără precedent” și „ilegal”. Organizația Freedom of the Press Foundation a mers mai departe, descriind acțiunea drept un atac asupra libertății presei și a libertății de exprimare.

Melania Trump și reacția publică

Melania Trump a criticat la rândul său declarațiile comediantului, acuzându-l de „retorică toxică” și cerând postului ABC să ia măsuri. Totuși, reacția sa a generat la rândul ei controverse în mediul online, unde numeroși utilizatori au acuzat-o de ipocrizie, iar mesajele critice au devenit virale. Jimmy Kimmel a respins acuzațiile, susținând că a fost vorba despre o glumă „ușoară”, referitoare la diferența de vârstă dintre Donald și Melania Trump. „Nu a fost, sub nicio formă, un apel la violență”, a declarat acesta în emisiunea sa. Actorul George Clooney i-a luat apărarea, afirmând că „glumele sunt glume”, dar a avertizat că discursul public din SUA devine tot mai tensionat și riscant.