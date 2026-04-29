Trump lovește ABC: licențe sub verificare după gluma lui Kimmel

Autoritățile de reglementare din SUA au ordonat revizuirea anticipată a licențelor pentru posturile TV deținute de compania Disney, într-o mișcare care vine pe fondul scandalului provocat de o glumă făcută de Jimmy Kimmel la adresa Melaniei Trump, scrie Euronews.
Victor Dan Stephanovici
29 apr. 2026, 11:44, Știri externe

Decizia a fost anunțată de Federal Communications Commission, care a devansat procesul de evaluare a licențelor, inițial programat pentru 2028. Gluma lui Kimmel, difuzată în cadrul emisiunii „Jimmy Kimmel Live!” de pe ABC, a fost făcută cu doar câteva zile înainte de incidentul armat de la cina Asociației Corespondenților de la Casa Albă. Comentariul comediantului – care a descris-o pe Prima Doamnă ca având „strălucirea unei văduve în devenire” – a fost criticat dur de administrația Trump, care a cerut inclusiv demiterea acestuia.

Reacția ABC și invocarea Primului Amendament

Un purtător de cuvânt al Disney a confirmat primirea ordinului și a transmis că ABC respectă legislația și standardele impuse de autorități. Reprezentanții companiei au invocat însă protecția oferită de Primul Amendament al Constituției SUA, subliniind că sunt pregătiți să conteste măsura în instanță, dacă va fi necesar. Decizia FCC a fost contestată public chiar din interiorul instituției. Comisarul democrat Anna M Gomez a calificat ordinul drept „un gest politic fără precedent” și „ilegal”. Organizația Freedom of the Press Foundation a mers mai departe, descriind acțiunea drept un atac asupra libertății presei și a libertății de exprimare.

Melania Trump și reacția publică

Melania Trump a criticat la rândul său declarațiile comediantului, acuzându-l de „retorică toxică” și cerând postului ABC să ia măsuri. Totuși, reacția sa a generat la rândul ei controverse în mediul online, unde numeroși utilizatori au acuzat-o de ipocrizie, iar mesajele critice au devenit virale. Jimmy Kimmel a respins acuzațiile, susținând că a fost vorba despre o glumă „ușoară”, referitoare la diferența de vârstă dintre Donald și Melania Trump. „Nu a fost, sub nicio formă, un apel la violență”, a declarat acesta în emisiunea sa. Actorul George Clooney i-a luat apărarea, afirmând că „glumele sunt glume”, dar a avertizat că discursul public din SUA devine tot mai tensionat și riscant.

Recomandarea video

INVESTIGAȚIE | O firmă din holdingul Nordis a proiectat vila lui Sorin Grindeanu din Dumbrăvița
G4Media
Lovitură de teatru în cazul bărbatului care și-a omorât tatăl cu peste 200 de lovituri de cuțit. Ucigașul a fost eliberat imediat
Gandul
Valentina nu e singura victimă. Medicul care a operat-o pe femeia din Vâlcea, dat în judecată de mai multe paciente
Cancan
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport
CSM decretează că inteligența artificială „nu este și nu ar trebui folosită” de judecători la motivarea sentințelor. Ce este aplicația TEXT, implementată de același for în instanțele din România
Libertatea
Tocana răzeșească, după rețeta lui Radu Anton Roman. Rețeta veche care e absolut delicioasă! Ingredientele de care ai nevoie
CSID
Top 5 cele mai ieftine SUV-uri revândute de BT Leasing. Dacia Duster și Ford EcoSport ce costă puțin peste 8.000 de euro
Promotor