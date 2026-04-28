Prima pagină » Știri externe » Jimmy Kimmel, sub atac după gluma despre Trump: „Nu a fost un apel la asasinat”

Conflictul dintre comediantul Jimmy Kimmel și Donald Trump s-a intensificat după incidentul armat de la dineul corespondenților de la Casa Albă, în timp ce prezentatorul TV susține că gluma sa a fost interpretată greșit, transmite NBC News.
Victor Dan Stephanovici
28 apr. 2026, 08:28, Știri externe

Controversa a pornit de la un sketch difuzat în emisiunea „Jimmy Kimmel Live!”, în care realizatorul a ironizat cuplul prezidențial. Comentariul, făcut cu câteva zile înainte de incidentul armat, a fost ulterior criticat de Trump și de prima doamnă, care au cerut concedierea prezentatorului, scrie NBC News.

În emisiunea sa de luni seară, Kimmel a respins ferm acuzațiile. El a declarat că gluma „nu a fost, sub nicio formă, un apel la asasinat” și că sensul acesteia era legat de diferența de vârstă dintre cei doi. Comediantul a subliniat că a condamnat în repetate rânduri violența armată și a descris incidentul recent drept „traumatic și înfricoșător”. Donald Trump a reacționat dur, cerând concedierea imediată a lui Kimmel de către ABC și Disney. Prima doamnă a susținut, la rândul său, că astfel de mesaje „răspândesc ură” și nu ar trebui să ajungă în casele americanilor.

Reacțiile vin la scurt timp după tentativa de atac de la dineul corespondenților, unde un bărbat înarmat a fost oprit înainte de a ajunge în sala principală. Suspectul, Cole Tomas Allen, a fost pus sub acuzare pentru tentativă de asasinat și alte infracțiuni legate de arme. Cazul readuce în prim-plan discuția despre granița dintre satiră și discursul considerat periculos, mai ales într-un moment politic tensionat. În timp ce Kimmel invocă libertatea de exprimare și caracterul comic al momentului, criticii susțin că astfel de mesaje pot alimenta tensiuni.

