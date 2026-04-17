Război în Orientul Mijlociu, ziua 49. Armistițiul dintre Israel și Liban a intrat în vigoare. Trecerea prin strâmtoarea Ormuz rămâne „complet deschisă” până la sfârșitul armistițiului, anunță Abbas Araghchi / Trump: Iranul „nu va mai închide niciodată Strâmtoarea Ormuz”

SUA vor recupera uraniu din Iran, a declarat Trump pentru Reuters

Președintele Donald Trump a declarat vineri pentru Reuters că SUA vor colabora cu Iranul pentru a recupera uraniul îmbogățit și a-l aduce înapoi în Statele Unite.

„Vom pune totul cap la cap. Vom intra cu Iranul, într-un ritm plăcut și lejer, și vom începe să excavam cu utilaje mari… Îl vom aduce înapoi în SUA”, a declarat acesta la telefon.

El a făcut referire la „praful nuclear” și a adăugat că acesta va fi recuperat „foarte curând”.

Menționarea lui Trump despre „praful nuclear” este o referire la ceea ce crede el că a mai rămas după ce Statele Unite și Israelul au bombardat instalațiile nucleare ale Iranului în iunie anul trecut.

Regatul Unit și Franța vor conduce o misiune militară defensivă pentru protejarea transportului maritim în strâmtoarea Ormuz. Ce declară Starmer și Macron

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a declarat vineri că „de îndată ce condițiile vor permite”, Franța și Regatul Unit vor lansa o misiune militară defensivă pentru a „proteja libertatea de navigație” în strâmtoarea Ormuz.

Președintele României, Nicușor Dan, a luat și el parte vineri la reuniunea internațională dedicată situației din Strâmtoarea Ormuz, inițiată de Starmer și Macron.

Starmer a spus, conform Sky News, că misiunea defensivă ar urma să acționeze pentru curățarea minelor și protejarea transportului maritim în zona Strâmtorii Ormuz.

De asemenea, el l-a susținut pe președintele Franței, Emmanuel Macron, în remarcile sale, spunând că „întreaga lume trebuie să vadă o soluție aici”.

Redeschiderea căii navigabile cruciale trebuie să se bazeze pe „o propunere atât durabilă, cât și fezabilă”, spune el.

Trump: Iranul „nu va mai închide niciodată Strâmtoarea Ormuz”

Iranul va menține Strâmtoarea Ormuz deschisă permanent, a afirmat președintele Donald Trump în ultima sa postare pe Truth Social.

„Iranul a fost de acord să nu mai închidă niciodată Strâmtoarea Ormuz. Nu va mai fi folosită ca armă împotriva lumii!”, a mai scris președintele SUA.

Blocada navală va rămâne, spune Trump

Președintele Donald Trump a reacționat din nou, printr-o postare pe platforma Truth Social, la vestea redeschiderii strâmtorii Ormuz.

Acesta a transmis că blocada impusă de Statele Unite navelor și porturilor iraniene va „rămâne pe deplin în vigoare”, în ciuda anunțului Teheranului privind redeschiderea strâmtorii pentru traficul maritim.

Președintele SUA a precizat că se așteaptă ca lucrurile să „avanseze foarte rapid”, întrucât „majoritatea punctelor sunt deja negociate”.

„Strâmtoarea Ormuz este complet deschisă și gata pentru afaceri și trecere deplină, dar blocada navală va rămâne în vigoare și va avea efect doar în ceea ce privește Iranul, până când tranzacția noastră cu Iranul va fi finalizată 100%!”

Donald Trump reacționează la anunțul redeschiderii strâmtorii Ormuz

În urma anunțului Iranului că strâmtoarea Ormuz va rămâne deschisă, președintele Donald Trump a publicat răspunsul său într-o postare scrisă cu majuscule pe aplicația sa, Truth Social.

„IRANUL TOCMAI A ANUNȚAT CĂ STRÂMTOAREA IRAN ESTE COMPLET DESCHISĂ ȘI ESTE GATA DE TRECEREA COMPLETĂ. MULȚUMESC!”, a scris Trump.

Ministrul iranian de externe: Trecerea prin strâmtoarea Ormuz rămâne „complet deschisă” până la sfârșitul armistițiului

Abbas Araghchi, ministrul iranian de externe, a declarat vineri, printr-o postare pe platforma X, că „trecerea pentru toate navele comerciale prin strâmtoarea Ormuz este declarată complet deschisă pentru perioada rămasă de armistițiu”, conform The Guardian și Reuters.

Trecerea prin strâmtoare se va face pe ruta coordonată anunțată de Organizația Portuară și Maritimă a Iranului, în conformitate cu încetarea focului din Liban, a declarat Abbas Araghchi.

În ciuda unui armistițiu de două săptămâni dintre SUA și Iran, care expiră marți, Iranul nu a ridicat până acum blocada asupra căii navigabile.

Teheranul a declarat că nu va exista nicio înțelegere atâta timp cât Israelul atacă Libanul.

Un alt lucru important de menționat este că, totuși, Iranul a declarat anterior că strâmtoarea este deschisă națiunilor care colaborează cu armata sa.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit vineri pe scurt despre războiul din Iran, în timpul unui eveniment în Nevada.

Macron este îngrijorat că armistițiul ar putea fi „subminat”

Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat sprijinul deplin pentru armistițiul dintre Israel și Hezbollah, dar a spus că este îngrijorat că acesta „ar putea fi deja subminat de operațiuni militare în curs”, fără a le detalia.

„Fac apel la protejarea civililor de ambele părți ale frontierei dintre Liban și Israel”, a scris el pe X

„Hezbollah trebuie să depună armele. Israelul trebuie să respecte suveranitatea Libanului și să pună capăt războiului”.

Un armistițiu de 10 zile între Israel și gruparea Hezbollah din Liban a intrat în vigoare la miezul nopții.

Țările europene au capacitatea de a demina Strâmtoarea Ormuz, afirmă ministrul francez al Apărării

Țări europene precum Belgia, Țările de Jos și Franța au capacități de deminare care ar putea contribui la securizarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, a declarat ministrul francez al Apărării, Catherine Vautrin, pentru postul de televiziune TF1.

„Există capacități pentru a oferi servicii de escortare cu sprijin complet, adică în niciun caz ofensive, desigur, pentru nave, astfel încât să fie asigurată trecerea în siguranță prin strâmtoare; acest lucru va fi discutat astăzi la Paris”, a adăugat ea.

Franța și Marea Britanie urmează să prezideze astăzi o reuniune a aproximativ 40 de țări, menită să transmită Statelor Unite că unii dintre cei mai apropiați aliați ai săi sunt pregătiți să contribuie la restabilirea libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

Strâmtoarea asigură, în mod obișnuit, tranzitul a aproximativ 20% din fluxurile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Șeful ONU cere ca armistițiul dintre Israel și Liban să fie respectat „pe deplin”, după intrarea sa în vigoare

Șeful ONU, António Guterres, a salutat armistițiul anunțat joi între Israel și Liban și a cerut „tuturor actorilor” să respecte pe deplin încetarea focului.„Secretarul general salută anunțul unui armistițiu de 10 zile între Israel și Liban și apreciază rolul Statelor Unite în facilitarea acestuia”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Guterres, Stephane Dujarric, într-un comunicat, adăugând că speră ca pauza temporară a luptelor să „deschidă calea pentru negocieri”.

Armistițiul a intrat în vigoare la miezul nopții.

Condițiile armistițiului, potrivit Departamentului de Stat al SUA, interzic Israelului acțiuni militare ofensive în Liban, dar par să lase mai mult spațiu pentru „autoapărare”.

Marea Britanie și Franța vor prezida o reuniune privind Strâmtoarea Ormuz

Marea Britanie și Franța vor conduce, vineri, o reuniune cu aliații pentru a discuta cum poate fi reluată libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

Iranul a închis, în mod efectiv, această rută maritimă esențială, după loviturile SUA și Israelului, iar SUA au impus la rândul lor restricții asupra porturilor iraniene, ceea ce a dus la creșterea prețurilor globale la energie.

Aproximativ 40 de țări sunt așteptate la reuniunea din această după-amiază, a transmis biroul premierului britanic Keir Starmer. Liderii vor discuta „sprijinirea armistițiului fragil din regiune și asigurarea redeschiderii și securizării pe termen lung a rutelor de transport maritim prin strâmtoare”.

Potrivit Downing Street, Starmer urmează să spună că „redeschiderea necondiționată și imediată” a strâmtorii „este o responsabilitate globală”.

De asemenea, va fi analizată posibilitatea desfășurării „unei misiuni militare multinaționale strict defensive, pentru a asigura libertatea de navigație”, potrivit invitației trimise de Palatul Élysée, consultată de AFP.

Trump numește această zi una „istorică” pentru Liban

Donald Trump a descris această zi drept una „istorică” pentru Liban.

„Se întâmplă lucruri bune!!!”, a scris el într-o postare pe Truth Social.

Într-o postare separată, publicată anterior, el a spus că „speră ca Hezbollah să se comporte frumos și corect în această perioadă importantă”.

Prețurile petrolului au scăzut ușor, după anunțarea unui armistițiu fragil între Israel și Liban

Prețurile petrolului au înregistrat o ușoară scădere vineri dimineață, în Asia, după intrarea în vigoare a unui armistițiu între Liban și Israel.

Conflictul a pus presiune pe armistițiul condiționat, valabil de două săptămâni, dintre SUA și Iran, Teheranul afirmând că atacurile Israelului asupra Libanului reprezintă o încălcare a acordului.

Prețul petrolului Brent, reperul global, a scăzut cu aproape 1%, la 98,50 dolari pe baril, în timp ce petrolul tranzacționat în SUA a coborât cu 1,2%, la 93,60 dolari.

Trump spune că războiul din Iran „ar trebui să se încheie destul de curând”

Președintele SUA, Donald Trump, a abordat pe scurt războiul din Iran în timpul unui eveniment în Nevada.

Trump a declarat: „Voi spune că războiul din Iran merge foarte bine” și că acesta „ar trebui să se încheie destul de curând”.

Nu a oferit detalii suplimentare, dar a lăudat armata americană pentru eficiența în interceptarea rachetelor.

În weekend, discuțiile desfășurate la Islamabad între SUA, Iran și mediatori nu au reușit să ducă la un acord.

Casa Albă a transmis că discuțiile privind o posibilă a doua rundă de negocieri de pace sunt „în desfășurare”, însă nu a fost confirmată nicio dată sau locație.