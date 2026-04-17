Zelenski: Deciziile despre Strâmtoarea Ormuz vor influența securitatea globală pe termen lung

Comunitatea internațională trebuie să își unească eforturile pentru a elimina amenințările din Strâmtoarea Ormuz, fiindcă deciziile actuale vor afecta securitatea transportului maritim global și comportamentul actorilor agresivi în viitor.

Potrivit unei postări de pe Telegram, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat acest lucru în timpul unui discurs la o reuniune online privind libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

„Cu toții trebuie să lucrăm împreună pentru a elimina pericolele din Ormuz într-un mod care să ajute la protejarea libertății de navigație peste tot în lume”, a subliniat el.

Volodimir Zelenski a spus că deciziile luate acum cu privire la Ormuz vor determina modul în care alți actori vor percepe posibilitatea de a crea probleme în alte strâmtori și pe alte fronturi.

„Trebuie să fim cât mai concreți și clari posibil, astfel încât să nu ajungem, peste șase luni, ca în Gaza – unde mai sunt multe de făcut – securitatea este încă în mare parte fragilă, reconstrucția nu a început cu adevărat și multe probleme umanitare rămân nerezolvate”, a subliniat el.

Potrivit președintelui ucrainean, există sarcini de securitate în Ormuz care nu pot fi rezolvate doar prin decizii politice.

„În primul rând, trebuie să definim ce depinde de fapt de noi toți în Ormuz și ce depinde de SUA. De asemenea, este important să implicăm țările din Orientul Mijlociu într-un mod care să reflecte interesele lor comune. Principiul cheie este: după război, securitatea trebuie să fie mai puternică, nu mai slabă”, a spus Zelenski.

El a mai declarat că ar trebui organizată cât mai curând posibil o reuniune a comandamentelor militare, în cadrul căreia să fie discutate toate aspectele critice ale modului în care ar putea funcționa o misiune de securitate în Ormuz și cum ar contribui fiecare parte.

„Ucraina a trecut printr-o misiune foarte similară în Marea Neagră”, a adăugat Zelenski.

În același timp, el a reamintit că Rusia a încercat, de asemenea, să blocheze marea Ucrainei și că Ucraina are experiență în escortarea navelor comerciale, deminarea, protejarea împotriva atacurilor aeriene și coordonarea generală a unor astfel de operațiuni.

„Ucrainenii lucrează deja în Golf la securitatea aeriană. Putem contribui, de asemenea, la securitatea pe mare”, a declarat el.

Zelenski a spus, de asemenea, că războiul din Iran afectează în mod negativ situația din Europa din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Rusia nu are nicio intenție de a reduce numărul și brutalitatea atacurilor sale, în timp ce SUA ar putea reduce presiunea asupra ei. Acest lucru ar putea duce la o penurie de arme, în special de apărare aeriană. Prin urmare, Europa trebuie să ia măsuri și mai puternice pentru a proteja vieți, mai presus de toate, pentru a se apăra împotriva amenințărilor balistice și a menține presiunea asupra Rusiei”, a subliniat el.

El a spus că este recunoscător pentru toate țările care oferă asistență, inclusiv furnizarea de sisteme de apărare aeriană, sprijinirea PURL și accelerarea producției interne.

„Părți cheie ale lumii trebuie să se bazeze mai mult pe propriile forțe: Europa, Orientul Mijlociu și Golful, precum și regiuni cheie din Asia, precum și Canada, Australia și Noua Zeelandă”, a spus Zelenski.