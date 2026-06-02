Consiliul Europei: România trebuie să accelereze reforma sistemului de îngrijire pe termen lung pentru vârstnici

Demersul face parte dintr-un program mai amplu al Consiliului Europei privind condițiile de îngrijire a persoanelor în vârstă în statele membre.

Potrivit raportului, România se confruntă cu un proces accentuat de îmbătrânire a populației. Acest fenomen generează o cerere tot mai mare pentru servicii de îngrijire și asistență pe termen lung.

Comisarul a remarcat eforturile autorităților române de a răspunde acestor provocări. El a atras însă atenția asupra deficitului semnificativ de servicii rezidențiale, comunitare și de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor vârstnice.

Apel pentru sprijinirea furnizorilor de servicii

Consiliul Europei recomandă autorităților să asigure condiții care să permită furnizorilor privați de servicii de îngrijire să beneficieze de finanțare sustenabilă. În prezent, majoritatea serviciilor de îngrijire pe termen lung sunt furnizate de operatori privați.

Comisarul consideră că aceștia trebuie să poată funcționa fără sarcini administrative și fiscale disproporționate. În același timp, furnizorii trebuie să respecte standardele de calitate și drepturile beneficiarilor.

Îngrijorări privind centrele fără licență

Raportul semnalează existența unor centre de îngrijire neautorizate. În cazul acestora au fost raportate acuzații grave de abuz și neglijență.

Comisarul solicită aplicarea strictă a cadrului de autorizare și controale eficiente. De asemenea, el cere investigații care să permită tragerea la răspundere a celor vinovați, acolo unde este cazul.

Monitorizarea independentă trebuie consolidată

Consiliul Europei subliniază importanța monitorizării independente a centrelor de îngrijire. În acest context, comisarul solicită sprijin suplimentar pentru activitatea Avocatului Poporului și a altor mecanisme de supraveghere.

Recomandarea vizează și organizațiile societății civile implicate în monitorizarea instituțiilor de îngrijire.

Progrese în reformarea sistemului

Raportul salută măsurile adoptate de România pentru consolidarea cadrului legislativ privind îngrijirea pe termen lung. Printre acestea se numără introducerea unor standarde de calitate îmbunătățite pentru serviciile de îngrijire.

Comisarul apreciază însă că există în continuare dificultăți în aplicarea acestor standarde în practică. El recomandă o mai bună coordonare între sistemele de sănătate și asistență socială.

Totodată, autoritățile sunt încurajate să dezvolte capacitatea de răspuns la nevoile complexe ale persoanelor vârstnice care necesită îngrijire pe termen lung.

Acces egal la servicii și respectarea demnității

Consiliul Europei consideră că persoanele cele mai vulnerabile, în special cele afectate de sărăcie, trebuie să aibă acces real la servicii de îngrijire și sprijin. Scopul este evitarea situațiilor în care anumite persoane rămân în afara sistemelor de protecție existente.

Comisarul subliniază că persoanele vârstnice trebuie tratate ca titulari de drepturi și implicate în deciziile care le privesc. Potrivit acestuia, participarea lor activă este esențială pentru respectarea demnității umane în cadrul serviciilor de îngrijire.

În concluziile sale, Michael O’Flaherty apreciază că provocările demografice cu care se confruntă România impun o atenție sporită din partea factorilor de decizie.

El consideră că problemele legate de îmbătrânirea populației, îngrijirea pe termen lung și drepturile persoanelor vârstnice trebuie să se afle pe agenda celor mai înalte niveluri politice.

În timpul vizitei, comisarul s-a întâlnit cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene și ministru interimar al Muncii, Dragoș-Nicolae Pîslaru, cu secretarul de stat din Ministerul Muncii, Monica Dinică, și cu secretarul de stat din Ministerul Sănătății, Stela Firu.

El a avut discuții și cu reprezentanți ai Parchetului General, cu Avocatul Poporului, Renate Weber, cu directorul executiv al Institutului Român pentru Drepturile Omului, Adrian Bulgaru, precum și cu reprezentanți ai societății civile.

De asemenea, oficialul a vizitat trei centre de îngrijire pe termen lung din București și Voluntari, unde a discutat cu beneficiari, angajați și reprezentanți ai autorităților locale.