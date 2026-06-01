Iranul amenință că va bloca strâmtoarea Bab el-Mandeb, la fel ca Ormuz

Iranul transmite un nou semnal de escaladare în regiune, după ce comandantul Forței Quds din cadrul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, Esmail Qaani, a declarat că Teheranul ar putea viza circulația maritimă din strâmtoarea Bab el-Mandeb, o rută strategică pentru comerțul global.
Mădălina Dinu
01 iun. 2026, 22:59, Știri externe
Potrivit unui comunicat publicat de agenția Tasnim, oficialul iranian a afirmat că „Axa Rezistenței” ar putea lua măsuri pentru a aduce traficul din Bab el-Mandeb la același nivel cu cel din strâmtoarea Ormuz, unde tensiunile sunt deja ridicate, scrie baha.

Declarația vine în contextul conflictelor din Gaza și Liban, Qaani acuzând sprijinul deschis al Statelor Unite pentru Israel și susținând că acțiunile acestuia vor determina extinderea operațiunilor pe mai multe fronturi.

„Răul sioniștilor din Liban și Gaza […] va întări hotărârea Axei Rezistenței de a-și extinde sprijinul pentru ambele fronturi și de a deschide noi fronturi”, a transmis acesta.

Amenințarea privind Bab el-Mandeb este considerată semnificativă, întrucât această strâmtoare leagă Marea Roșie de Golful Aden și reprezintă un punct esențial pentru transportul de petrol și mărfuri între Europa, Asia și Africa.

Declarațiile vin într-un moment în care, la nivel diplomatic, tensiunile par în scădere. Libanul a anunțat că Hezbollah ar fi acceptat un armistițiu propus de Statele Unite, iar președintele american Donald Trump a sugerat că și premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi de acord cu această inițiativă.

În paralel, liderul de la Washington a afirmat că negocierile cu Iranul avansează rapid, ceea ce contrastează cu tonul dur al declarațiilor venite de la Teheran.

