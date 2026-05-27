Iranul susține că 23 de nave au trecut prin Strâmtoarea Ormuz, dar navele țărilor ostile sunt încă blocate

Iranul a declarat că 23 de nave au trecut prin Strâmtoarea Ormuz sub „protecția sa de securitate” în ultimele 24 de ore, dar a avertizat miercuri că navele aparținând „țărilor ostile” sunt blocate să traverseze această cale navigabilă vitală, potrivit presei de stat iraniene.
nave in Strâmtoarea Ormuz/sursa foto: X
Laurentiu Marinov
28 mai 2026, 01:30, Știri externe
„În ultimele 24 de ore, 23 de nave,inclusiv petroliere, nave container și alte nave comerciale, au trecut prin Strâmtoarea Ormuz după obținerea autorizației, în coordonare cu și sub protecția de securitate a Marinei IRGC”, a relatat miercuri agenția de știri Mehr, citată de CNN.

Cu toate acestea, serviciile de urmărire a navelor nu au putut confirma acest număr, parțial pentru că navele care tranzitează în prezent strâmtoarea își dezactivează invariabil transponderele sistemului automat de identificare (AIS), care le arată locația.

Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran a declarat: „Golful Persic este o întindere de apă aparținând națiunilor musulmane din regiune, iar agresiunea și provocările armatei teroriste americane sunt principala cauză a insecurității din aceste zile”.

Trecerea interzisă pentru Strâmtoarea Ormuz pentru țările ostile Iranului

Miercuri, oficiali iranieni au declarat că „navele aparținând unor «țări ostile» au interzisă trecerea prin Strâmtoarea Ormuz”, adăugând că Teheranul își va continua „cooperarea” cu țările care respectă „ordinul iranian”, potrivit unui raport al postului oficial de radiodifuziune al Republicii Islamice Iran (IRIB).

În ciuda optimismului că un acord propus între SUA și Iran ar putea crește fluxul de trafic comercial prin strâmtoare, Teheranul pare să dorească în continuare să mențină un grad mai mare de control asupra căii navigabile decât exista înainte de conflict.

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că Strâmtoarea Ormuz va fi „deschisă tuturor” și că SUA o vor „supraveghea”, adăugând că acești termeni fac parte din negocierile cu Iranul.

