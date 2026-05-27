Accesul Iranului la internetul global începe să fie reluat după o întrerupere de 88 de zile

Accesul Iranului la internetul global a reluat lent marți, punând capăt unei întreruperi record de 88 de zile care a contribuit la pierderea locurilor de muncă de către mii de iranieni și a oferit acoperire serviciilor de securitate iraniene pentru a organiza o represiune la scară largă în timp de război.
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
27 mai 2026, 05:34, Știri externe
Reluarea accesului la internetul global a avut loc în ciuda unei hotărâri judecătorești administrative provizorii care punea la îndoială autoritatea organismului care supraveghează mișcarea, numit „sediul special pentru conducerea spațiului cibernetic al țării”. Organismul fusese înființat de președintele Masoud Pezeshkian în urmă cu o săptămână, potrivit The Guardian.

Imediat după ora 15:30, ora locală, în Iran, accesul la internet a început să revină, ajungând la mai mult de o treime din nivelul normal anterior, potrivit NetBlocks, o organizație de supraveghere care monitorizează traficul web. NetBlocks a declarat că Iranul a fost complet izolat de internetul global timp de 2.093 de ore, cea mai lungă întrerupere de acest fel înregistrată vreodată pentru o țară.

Oficialii iranieni au indicat revenirea Gmail în Iran ca fiind primul semn că schimbarea mult așteptată și amânată este implementată.

Activiștii iranieni pentru drepturile digitale și observatorii de internet au raportat o mică reluare a traficului către Iran, mai mulți furnizori de servicii de internet permițând utilizatorilor să se conecteze. Aceștia par să includă rețele rezidențiale de fibră optică – internet acasă – în jurul Teheranului și unii furnizori de servicii mobile, deși IranCell pare să fi fost conectat doar pentru scurt timp.

Internet la sub 10% față de nivelul anterior

Datele furnizate de compania americană de analiză a internetului, Kentik, au indicat că accesul Iranului era încă sub 10% din nivelurile de dinainte de închidere. Doug Madory, expert la Kentik, a declarat că restabilirea până acum a părut „selectivă”.

Un cercetător iranian aflat în exil a declarat că acum se poate conecta la un server din Iran pentru prima dată de la pană de curent. Cu toate acestea, el a spus că „foarte puțin” a fost restabilit și că va dura ceva timp pentru a evalua cât de conectat este cu adevărat Iranul.

Teamă de faliment și șomaj

Temerile legate de șomajul în masă și de falimentul comercial l-au determinat pe Pezeshkian – care a militat pe baza promisiunii unui internet gratuit – să facă lobby în culise pe lângă oficialii din domeniul securității pentru ridicarea restricțiilor. Un anunț oficial a fost făcut după un vot al grupului operativ special pentru gestionarea spațiului cibernetic.

Ministrul comunicațiilor din Iran, Sattar Hashemi, a salutat anunțul guvernului de marți privind încheierea întreruperii alimentării, dar a declarat că restabilirea internetului va fi un proces gradual.

 

