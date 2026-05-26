SpaceX și Starlink cer Pentagonului tarife mai mari pentru dronele kamikaze LUCAS folosite în conflictul cu Iranul

Compania SpaceX a solicitat Pentagonului o creștere semnificativă a tarifelor pentru conexiunile prin Starlink utilizate de dronele kamikaze americane LUCAS în operațiunile desfășurate deasupra Iranului.
Andrei Rachieru
26 mai 2026, 22:16
Potrivit unei investigații publicate de Reuters, compania lui Elon Musk a cerut un tarif de aproape cinci ori mai mare decât suma plătită inițial de Departamentul Apărării al SUA.

În primele săptămâni după declanșarea campaniei de bombardamente asupra Iranului, oficialii SpaceX au susținut că nivelul serviciilor oferite pentru dronele LUCAS se încadrează în categoria aviației, ceea ce presupune costuri mult mai ridicate decât planurile standard pentru utilizare terestră sau mobilă.

Astfel, compania a cerut aproximativ 25.000 de dolari pentru fiecare terminal Starlink, comparativ cu circa 5.000 de dolari plătiți anterior de Pentagon.

Pentagonul a acceptat noile tarife SpaceX și Starlink

Disputa dintre SpaceX și Pentagon s-a concentrat asupra modului în care sunt clasificate dronele kamikaze LUCAS. Oficialii americani au argumentat că tariful cerut este disproporționat pentru o armă care utilizează rețeaua Starlink doar pentru scurt timp înainte de autodistrugere.

Cu toate acestea, lipsa unor alternative viabile a determinat Departamentul Apărării să accepte noile condiții impuse de SpaceX.

Decizia a dus la creșterea semnificativă a costului total pentru fiecare dronă LUCAS, care a ajuns aproape dublu față de estimarea inițială de aproximativ 30.000 de dolari per unitate.

Sursele Reuters susțin că mai mulți oficiali ai Pentagonului, inclusiv adjunctul secretarului Apărării, Steve Feinberg, au fost nemulțumiți de acordul încheiat cu SpaceX.

După încetarea temporară a ostilităților din aprilie, reprezentanții Pentagonului au reluat negocierile cu Terrence O’Shaughnessy, actualul șef al diviziei de apărare a SpaceX.

SpaceX și Starlink domină piața comunicațiilor militare prin satelit

În prezent, SpaceX deține cea mai mare constelație de sateliți de pe orbită terestră joasă, cu aproximativ 10.000 de sateliți activi, reprezentând peste 60% din totalul obiectelor aflate pe orbită.

Acest avantaj oferă companiei un control major asupra pieței comunicațiilor prin satelit utilizate atât în sectorul civil, cât și în cel militar.

Pentagonul a anunțat că analizează identificarea unor furnizori concurenți pentru serviciile oferite de Starlink, însă, potrivit Reuters, niciun competitor nu poate oferi în prezent o infrastructură comparabilă.

Proiecte precum OneWeb sau Project Kuiper rămân mult în urma SpaceX în ceea ce privește capacitatea și acoperirea globală.

