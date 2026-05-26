Rusia acuză SUA că a refuzat viza unui viceministru pentru reuniunea ONU

Ambasadorul Rusiei la ONU, Vassily Nebenzia, a declarat marți că Statele Unite nu i-au acordat viză vice-ministrului rus de externe, Alexander Alimov, pentru a participa la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, scrie Reuters.

Acesta a acuzat Washingtonul că a încălcat obligațiile prevăzute în Acordul privind sediul ONU.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, format din 15 membri, prezidată de ministrul chinez de externe, Wang Yi. Potrivit lui Nebenzia, Alexander Alimov urma să participe la această întâlnire la invitația părții chineze.

„Delegația rusă… pe baza invitației ministrului de externe Wang Yi, ar fi trebuit să fie reprezentată în timpul reuniunii de astăzi la nivelul viceministrului de externe pentru afaceri externe al Federației Ruse, Alexander Alimov, care supraveghează aspectele legate de Națiunile Unite”, a declarat Nebenzia.

Diplomatul rus a susținut că Moscova a încercat să obțină aprobarea vizei, însă fără succes.

„Cu toate acestea, în ciuda tuturor încercărilor noastre de a convinge partea americană să-i elibereze o viză, viza respectivă nu a fost în cele din urmă acordată”, a spus ambasadorul Rusiei la ONU.

Departamentul de Stat al SUA și misiunea americană la ONU nu au oferit imediat un punct de vedere privind acuzațiile formulate de partea rusă.

Nebenzia a afirmat că, potrivit Acordului privind sediul ONU, autoritățile americane trebuie să permită accesul oficialilor statelor membre la sediul organizației din New York.

„Accesul la sediul ONU din New York trebuie să fie asigurat tuturor oficialilor statelor membre, fără excepție”, a declarat acesta.

Ambasadorul rus a susținut și că refuzul acordării vizei reprezintă „un exemplu flagrant de lipsă de respect față de președinția chineză a Consiliului de Securitate și față de subiectul care este discutat astăzi, și anume Carta Națiunilor Unite”.

„Politica de remilitarizare subminează sistemul internațional centrat pe ONU”, a spus el.

Diplomatul rus a adăugat că „țările care au fost învinse în timpul celui de-al Doilea Război Mondial caută pretexte plauzibile pentru a-i rescrie rezultatele”, susținând că această evoluție „merită atenția întregii comunități internaționale”.

La rândul său, Wang Yi a spus că este nevoie de o „revigorare” a Cartei ONU.

„O navă gigantică a civilizației globale navighează în ape periculoase”, a avertizat ministrul chinez de externe.