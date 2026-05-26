Magazin distrus la inaugurare de clienții care s-au bătut pe oferte. Numeroase produse au fost furate

Un magazin de haine și încălțăminte din Rusia a fost distrus la inaugurare de clienții care s-au bătut pe oferte. Numeroase produse au fost furate, iar clienții care au plecat cu produse fără a plăti și-au abandonat în cutiile de pantofi propria lor încălțăminte.
Petru Mazilu
26 mai 2026, 22:50, Social
Un magazin de îmbrăcăminte ieftină din orașul rusesc Ekaterinburg a fost distrus de clienți chiar în ziua inaugurării, potrivit NEXTA.

Aceștia s-au bătut pe produse și au stricat rafturile. Clienții au smuls hainele de pe umerașe, au împrăștiat produsele prin tot magazinul și au rupt cabinele de probă.

Sursa menționată mai susține că numeroase produse au fost furate. În cutiile de pantofi a fost găsită încălțăminte uzată care a fost abandonat de cei care au plecat cu produsele noi.

Imaginile cu magazinul distrus s-au răspândit pe internet. Nu este clar dacă autoritățile au luat măsuri împotriva celor care au distrus și furat.

