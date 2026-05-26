Cadou de proporții. Mai mulți tineri au construit o replică a Turnului Eiffel într-un sat

Mai mulți tineri au construit o replică de mari dimensiuni a Turnului Eiffel într-un sat din vestul Kazahstanului, potrivit Kursiv Media. Este vorba despre absolvenții unei școli care au făcut cadou obiectivul comunității din satul Zhalpaktal.

Ei au construit o replică a Turnului Eiffel cu înălțimea de 30 de metri. Proiectul a costat aproximativ 100.000 de dolari americani, banii fiind obținuți din contribuțiile proprii ale foștilor colegi.

Oferirea de astfel de cadouri este o tradiție locală. În fiecare an, absolvenții ajută la înfrumusețarea satului lor natal. În trecut, ei au construit parcuri, fântâni și terenuri pentru sport.

Fotografiile și videoclipurile cu turnul s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare. Unii utilizatorii au remarcat că turnul este impresionant seara, când este iluminat, și au estimat că va atrage turiști.

De altfel, autoritățile locale vor să permită alpinismul pe turn și să amenajeze zona înconjurătoare ca un spațiu recreativ și de fotografie.