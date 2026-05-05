Soluția de mijloc: coridorul care ține motoarele României pornite

În ultimii ani, rețelele de transport care traversează Rusia, Belarus și Ucraina au fost afectate direct sau indirect de conflict, iar episoadele de întrerupere a livrărilor au pus presiune pe statele europene dependente de aceste rute.

Conducta Drujba, una dintre principalele artere de transport pentru petrolul rusesc către Europa, a devenit un exemplu al acestei vulnerabilități.

Coridorul Trans-Caspic

În acest context, o rută alternativă este Coridorul Trans-Caspic, utilizat pentru transportul de mărfuri, materii prime și energie între Asia Centrală și Europa.

Coridorul Trans-Caspic leagă Asia Centrală de Europa printr-un traseu alternativ la rutele tradiționale din nord. Practic, fluxurile de mărfuri, energie și materii prime pleacă din Asia Centrală, în special Kazahstan, traversează Marea Caspică spre Azerbaidjan, continuă prin Georgia și ajung în Marea Neagră, de unde sunt distribuite spre Europa prin România, Bulgaria și Turcia.

Este o rută multimodală, feroviară, maritimă și rutieră, care ocolește complet Rusia și Belarus și reduce dependența de Ucraina, afectată de război.

Coridorul oferă mai multă predictibilitate pentru lanțurile de aprovizionare într-un context în care rutele tradiționale sunt afectate de tensiuni geopolitice și, în același timp, facilitează accesul la resurse energetice din Asia Centrală, contribuind la diversificarea surselor de aprovizionare ale Europei și la creșterea fluxurilor de țiței și materii prime din zona caspică către Uniunea Europeană.

Interesul pentru consolidarea Coridorului Trans-Caspic este în creștere, inclusiv la nivel internațional, prin proiecte de infrastructură și inițiative susținute de instituții financiare globale, precum Banca Mondială.

Kazahstanul, principalul furnizor de petrol al României

Pentru România, relevanța coridorului este directă.

Datele oficiale ale INS arată că România a consumat anul trecut 11,4 milioane de tone de petrol, din care 8,9 milioane au fost importate. Dintre acestea, aproximativ 5,5 milioane de tone au provenit din Kazahstan, pentru care s-au plătit circa 2,5 miliarde de euro. Practic, Kazahstanul este principalul furnizor de țiței al României.

Pe locurile următoare se află Azerbaidjan și Libia.

Pe lângă petrol, Kazahstanul este și unul dintre cei mai mari producători globali de uraniu, o resursă esențială pentru sectorul nuclear. Pentru România, acest lucru este important în contextul funcționării centralei de la Cernavodă, care asigură o parte semnificativă din producția de energie electrică a țării.

Infrastructura existentă

Un element central al relației economice dintre România și Kazahstan este Rompetrol.

Rompetrol este principala marcă a grupului KMG International, deținut de compania națională kazahă KazMunayGas, și unul dintre principalii jucători din industria petrolieră din regiunea Mării Negre.

Un rol central îl are rafinăria Petromidia, cea mai mare din România și una dintre cele mai moderne din zona Mării Negre, cu o capacitate de procesare de peste 5 milioane de tone anual, poziționată strategic la Marea Neagră, ceea ce facilitează aprovizionarea cu țiței și exportul rapid al produselor finite.

Competiție la Marea Neagră

România nu este singurul punct de intrare în Europa pe acest culoar și se află într-o competiție directă cu Bulgaria și Turcia pentru atragerea fluxurilor de mărfuri și energie dinspre Asia Centrală.

Turcia are avantajul unei infrastructuri logistice dezvoltate și al poziției strategice la strâmtori, care îi permite să controleze o parte importantă din traficul maritim dintre Marea Neagră și Mediterană, în timp ce Bulgaria mizează pe proximitatea față de piețele din sud-estul Europei.

România are avantajul Portului Constanța, cel mai mare port de la Marea Neagră, însă capacitatea de a atrage aceste fluxuri va depinde de modernizarea infrastructurii și de ritmul în care sunt realizate proiectele, în condițiile în care competiția pe acest culoar se intensifică.