Guvernul aprobă semnarea acordului de împrumut SAFE: România poate accesa 16,68 miliarde de euro pentru apărare

Memorandumul aprobat de Guvern prevede semnarea, de către ministrul finanțelor, a acordului de împrumut cu Comisia Europeană, „în valoare de 16.680.055.394 de euro”, urmând ca documentul să fie ulterior aprobat prin lege.

Acordul face parte din instrumentul SAFE, prin care Uniunea Europeană oferă împrumuturi statelor membre pentru a-și consolida capacitatea de apărare, în contextul războiului din Ucraina.

A doua cea mai mare alocare din UE

România beneficiază de aproximativ 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare sumă alocată în cadrul programului, după Polonia, dintr-un total de 150 de miliarde de euro pus la dispoziția statelor membre.

Fondurile sunt destinate investițiilor în industria de apărare și achizițiilor de echipamente, în domenii considerate prioritare la nivel european.

Banii vin în tranșe, în funcție de proiecte

Accesarea fondurilor nu este automată. Potrivit documentului aprobat de Guvern, „sumele vor fi disponibilizate în tranșe, în baza îndeplinirii de către partea română a unor jaloane asociate achizițiilor/proiectelor care fac obiectul finanțării”.

România va putea solicita și primi fondurile de cel mult două ori pe an, iar perioada în care pot fi accesate este până la 31 decembrie 2030.

Prefinanțare de 2,5 miliarde de euro

După intrarea în vigoare a acordului, Comisia Europeană va acorda României o prefinanțare de 15% din împrumut, adică aproximativ 2,5 miliarde de euro, pentru demararea investițiilor prevăzute în Planul de investiții al României pentru industria europeană de apărare.

Această sumă „va fi dedusă procentual din valoarea tranșelor care vor fi disponibilizate ulterior”, până la recuperarea integrală.

Împrumut pe termen lung

Banii vor trebui returnați în 45 de ani. În primii 10 ani, România nu va plăti ratele de capital, adică nu va rambursa suma împrumutată, ci doar dobânzile și celelalte costuri ale împrumutului către Comisia Europeană. Ulterior, rambursarea se va face în rate egale până la scadență.

„Finanțarea este obținută în condiții favorabile datorită ratingului ridicat al UE”, susține Guvernul Bolojan, care subliniază că acest tip de finanțare este mai avantajos decât împrumuturile directe de pe piețe, deoarece Uniunea Europeană se împrumută la costuri mai reduse.

Banii merg în buget și depind de implementare

Sumele din împrumutul SAFE vor fi gestionate de Ministerul Finanțelor și vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice, în paralel cu realizarea investițiilor.

Implementarea proiectelor revine mai multor instituții, inclusiv Ministerului Apărării, Ministerului de Interne și serviciilor de informații, care trebuie să atingă jaloanele stabilite – etape și obiective concrete legate de realizarea achizițiilor și proiectelor – pentru deblocarea banilor.