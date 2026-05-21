Veste neașteptată pentru șoferi. O țară șterge milioane de amenzi și penalități dintr-un singur gest

Proiectele de lege au fost acceptate de Mazhilis, camera inferioară a Parlamentului kazah, iar autoritățile estimează că valoarea totală a datoriilor care ar putea fi șterse se ridică la câteva miliarde de tenge, scrie QRNews.

Potrivit deputatei Snezhanna Imasheva, aproape 90% dintre sancțiunile vizate provin de la Ministerul de Interne și sunt legate în principal de încălcări ale regulilor de circulație.

Dacă legislația va fi aprobată, atât amenzile principale, cât și penalitățile acumulate pentru întârzierea plății vor fi anulate complet pentru anumite categorii de contravenții.

Kazahstanul va șterge doar amenzile considerate fără risc major

Autoritățile din Kazahstan au precizat că amnistia amenzilor va fi aplicată doar în cazul faptelor care nu au pus în pericol direct viața și sănătatea oamenilor.

Astfel, șoferii sancționați pentru nepurtarea centurii de siguranță sau pentru folosirea telefonului mobil la volan ar putea beneficia de anularea datoriilor.

În schimb, încălcările considerate grave și periculoase nu vor intra în programul de amnistie. Șoferii care au trecut pe roșu, au depășit viteza legală sau au condus sub influența alcoolului vor fi obligați să achite integral sancțiunile.

Autoritățile susțin că măsura urmărește reducerea poverii financiare asupra populației, fără a încuraja comportamentele care pun în pericol siguranța rutieră.

Kazahstanul analizează și o amnistie penală pentru infracțiuni minore

Pe lângă proiectul privind amenzile administrative, parlamentarii kazahi discută și o posibilă amnistie penală.

Aceasta ar urma să se aplice persoanelor condamnate pentru infracțiuni minore sau pentru fapte cu gravitate redusă și medie.

Deputatii intenționează să aprobe întregul pachet legislativ până la finalul actualei sesiuni parlamentare.

Decizia autorităților din Kazahstan vine într-un context economic complicat pentru multe state din regiune, unde inflația și costurile ridicate afectează puterea de cumpărare a populației.

Experții consideră că măsura ar putea avea un impact social semnificativ și ar putea reduce presiunea financiară asupra a milioane de cetățeni.