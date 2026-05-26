Comisia Europeană a primit 20 de recomandări din partea cetățenilor pentru pregătirea UE în situații de urgență

Comisia Europeană a încheiat în acest weekend, la Bruxelles, lucrările Grupului cetățenilor europeni privind pregătirea pentru situații de urgență.

După aproape trei luni de dezbateri și consultări, cei 150 de cetățeni selectați aleatoriu din toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au formulat 20 de recomandări pentru întărirea capacității UE de a preveni și gestiona crizele.

Potrivit comunicatului de presă, recomandările au fost transmise oficial directorului general pentru protecție civilă și operațiuni umanitare europene, Maciej Popowski, urmând ca acestea să ajute la aplicarea Strategiei Uniunii pentru Pregătire.

Propunerile cetățenilor sunt împărțite în șase domenii principale: comunicarea riscurilor și a crizelor, integritatea informațiilor, incluziunea, autosuficiența, implicarea cetățenilor și educația.

Participanții au cerut măsuri pentru educarea populației în privința pregătirii pentru situații de urgență și îmbunătățirea sistemelor de avertizare și a comunicării în timpul crizelor.

De asemenea, recomandările au ca scop sprijinirea voluntariatului, creșterea autosuficienței și rezilienței europene, combaterea dezinformării și oferirea unui sprijin mai bun pentru persoanele vulnerabile din punct de vedere financiar și celor cu dizabilități.

Printre măsurile concrete propuse se numără distribuirea de broșuri către gospodării cu informații despre autosuficiența pentru 72 de ore în caz de criză, dar și organizarea de campanii de informare din ușă în ușă.

Participanții au recomandat și implicarea autorităților locale pentru ca mesajele să fie mai credibile.

O altă propunere anunțată este introducerea unui sistem standardizat de simboluri vizuale și sonore care să ajute oamenii să identifice rapid locațiile și serviciile în perioade de criză, oriunde în Uniunea Europeană.