Prima pagină » Economic » Ilie Bolojan anunță verificări pentru 10.000 de proiecte PNRR: „Altfel vom pierde finanțările”

Premierul interimar a anunțat luni declanșarea unei verificări la nivel național a proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), avertizând că România riscă să piardă fonduri europene pentru investițiile care nu vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august.
Maria Miron
25 mai 2026, 14:47, Economic
Ilie Bolojan a precizat că a avut duminică după-amiază o videoconferință cu prefecții și le-a cerut să solicite de urgență tuturor primăriilor date privind stadiul proiectelor finanțate prin PNRR.

„Le-am cerut ca, în această dimineață (luni n.r), să informeze toate primăriile cu privire la necesitatea de a transmite datele legate de proiectele finanțate din fonduri europene prin programul PNRR: stadiul lucrărilor, termenul de finalizare și graficul de lucrări”, a transmis premierul interimar.

Ministerul Dezvoltării a pus la dispoziția autorităților locale atât un ghid de raportare, cât și o platformă electronică pentru colectarea datelor, a precizat premierul.

Peste 10.000 de proiecte sunt analizate în câteva zile

În încercarea de a evita pierderea unei părți din fondurile europene alocate României, autoritățile trebuie să finalizeze în doar câteva zile analiza a peste 10.000 de proiecte finanțate prin PNRR.

„Până la mijlocul acestei săptămâni trebuie să finalizăm analiza celor peste 10.000 de proiecte finanțate prin acest program, dintre care peste 5.000 prin Ministerul Dezvoltării, peste 2.500 prin Ministerul Educației, peste 1.500 prin Ministerul Mediului, plus proiectele derulate prin celelalte ministere”, a explicat Bolojan.

El a subliniat că majoritatea investițiilor au ca beneficiari autoritățile locale și unitățile de învățământ.

Guvernul renegociază termene cu Bruxelles-ul

În același timp, Guvernul continuă negocierile tehnice cu Comisia Europeană privind modificările programului și ajustarea unor obiective pe care autoritățile române le consideră dificil de îndeplinit în termenele actuale.

„Clarificăm ce proiecte vor rămâne finanțate prin granturi. Vor fi cele care se vor termina până la sfârșitul lunii august. Altfel, vom pierde finanțările”, a avertizat premierul interimar.

Proiectele întârziate pot fi mutate pe împrumuturi

Pentru investițiile care nu mai pot fi finalizate la timp, Guvernul ia în calcul mutarea finanțării din componenta de granturi în cea de împrumuturi, astfel încât lucrările să poată continua. „Pentru proiectele care nu se pot termina, analizăm transferul pe finanțarea din împrumut, fără a afecta derularea lucrărilor”, a precizat Bolojan.

Bolojan cere ritm mai rapid pe șantiere

Premierul a cerut o mobilizare rapidă atât din partea beneficiarilor, dar și a constructorilor.

„Este nevoie de o mobilizare a beneficiarilor și a constructorilor, de o evaluare corectă a situației din teren, astfel încât proiectele aflate într-un stadiu avansat să fie finalizate la timp, iar România să nu piardă fondurile europene disponibile”, a transmis Bolojan.

PNRR reprezintă una dintre principalele surse de investiții publice pentru România în acest an, cu proiecte de peste 10 miliarde de euro care vizează autostrăzi, căi ferate, școli, spitale, transport public și reabilitarea termică a blocurilor din întreaga țară.

