Politico: Comisia Europeană restructurează din temelii departamentele care se ocupă de fondurile europene. Cum vor fi alocați banii

Comisia Europeană pregătește o restructurare majoră a departamentelor care gestionează fonduri europene, ca parte a unei inițiative de centralizare conduse de președinta Ursula von der Leyen, relatează Politico.
Sorina Matei
20 mai 2026, 15:56, Politic
Într-un efort de centralizare condus de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aceasta plănuiește o restructurare majoră a departamentelor care gestionează fonduri europene la nivelul UE, dezvăluie Politico.

Pe scurt, modificările propuse ar putea afecta direcțiile generale pentru Politică Regională (DG REGIO), Agricultură (DG AGRI), Ocuparea Forței de Muncă (DG EMPL), Afaceri Maritime (DG MARE) și Cercetare (DG RTD).

Scopul mișcării ar fi comasarea programelor de cheltuieli în două fonduri principale gestionate de un singur serviciu centralizat (posibil numit DG INVEST), similar modelului folosit pentru fondul de redresare post-Covid.

Un oficial al Comisiei a descris procesul ca parte a campaniei de „ centralizare absolută ” făcută de von der Leyen.

Oficialii au declarat că ei cred că planul este de a avea un singur serviciu centralizat care să gestioneze fondurile UE.
Un oficial de rang înalt a spus că modelul este fondul de redresare care a fost înființat după Covid (gestionat de Direcția Generală pentru Sprijinirea Reformelor Structurale): guvernele naționale prezintă planuri de cheltuieli, numerarul este distribuit pe baza atingerii unor etape importante și există o supraveghere centralizată.
„Dacă totul se mută în acest sistem, este logic să creăm un serviciu care să facă exact asta”, a spus oficialul despre planurile pentru o viitoare DG INVEST.

În ceea ce privește mecanismul viitor de plată, banii ar urma să fie eliberați către guvernele naționale pe baza îndeplinirii unor obiective și jaloane precise, sub supraveghere centrală.

O echipă internă va trimite recomandările la jumătatea lunii iulie, urmând ca comisarul pentru buget, Piotr Serafin, să prezinte propunerile finale până la sfârșitul anului 2026, relatează ziarul.

