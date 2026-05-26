Prima pagină » Știri externe » Iranul amenință SUA după noile atacuri americane: „Niciun act de agresiune nu va rămâne fără răspuns”

Iranul amenință SUA după noile atacuri americane: „Niciun act de agresiune nu va rămâne fără răspuns”

Iranul a transmis că „nu va lăsa fără răspuns niciun act de agresiune”, după ce Statele Unite au lansat noi atacuri asupra unor ținte iraniene, pe fondul unui armistițiu tot mai fragil în regiune.
Iranul amenință SUA după noile atacuri americane: „Niciun act de agresiune nu va rămâne fără răspuns”
Sursa foto: Mediafax Foto /Hepta
Andrei Rachieru
26 mai 2026, 16:28, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Ministerul iranian de Externe a acuzat armata americană de o „încălcare flagrantă a încetării focului” în provincia Hormozgan, susținând că atacurile au avut loc în ultimele 48 de ore.

Oficialii de la Teheran au catalogat operațiunea militară americană drept un „act terorist”, scrie SkyNews.

„Fără îndoială, Republica Islamică Iran nu va lăsa fără răspuns niciun act de agresiune și nu va ezita nicio clipă să apere suveranitatea Iranului”, a transmis ministerul într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Justificarea Washingtonului

La rândul său, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a confirmat lansarea unor noi lovituri asupra unor poziții iraniene. Oficialii americani susțin că atacurile au avut caracter defensiv și au fost necesare pentru protejarea trupelor americane aflate în regiune.

Potrivit armatei americane, operațiunea a fost realizată „pentru a proteja trupele SUA de amenințările reprezentate de forțele iraniene”.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
GSP.ro
Ștefan Popescu, analiza momentului: Unde mai este Ministerul Afacerilor Externe, dacă România lucrează printr-o firmă de lobby în relația cu America?
Gandul
Sile Cămătaru, despre împrumuturile acordate lui Gigi Becali: "Îmi dădea dolari vechi și...' Detalii nemaiauzite
Cancan
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Prosport
Sindicatele și magistrații au găsit mai multe hibe la legea salarizării. Bogdan Hossu: „Lipsesc multe funcții, unele sunt echivalente, dar salariile nu sunt identice” – ANALIZĂ
Libertatea
Cum scapi mai repede de afte. Remediile naturale care calmează durerea și grăbesc vindecarea
CSID
Cât costă parcarea în București, și cum faci să plătești MAI PUȚIN?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia