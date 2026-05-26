Iranul amenință SUA după noile atacuri americane: „Niciun act de agresiune nu va rămâne fără răspuns”

Ministerul iranian de Externe a acuzat armata americană de o „încălcare flagrantă a încetării focului” în provincia Hormozgan, susținând că atacurile au avut loc în ultimele 48 de ore.

Oficialii de la Teheran au catalogat operațiunea militară americană drept un „act terorist”, scrie SkyNews.

„Fără îndoială, Republica Islamică Iran nu va lăsa fără răspuns niciun act de agresiune și nu va ezita nicio clipă să apere suveranitatea Iranului”, a transmis ministerul într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Justificarea Washingtonului

La rândul său, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a confirmat lansarea unor noi lovituri asupra unor poziții iraniene. Oficialii americani susțin că atacurile au avut caracter defensiv și au fost necesare pentru protejarea trupelor americane aflate în regiune.

Potrivit armatei americane, operațiunea a fost realizată „pentru a proteja trupele SUA de amenințările reprezentate de forțele iraniene”.