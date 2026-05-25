Prima pagină » Știri externe » SUA au reluat atacurile asupra Iranului. Comandamentul Central susține că sunt „atacuri de autoapărare”

SUA au reluat atacurile asupra Iranului. Comandamentul Central susține că sunt „atacuri de autoapărare”

SUA vizează baze de lansare a rachetelor și ambarcațiuni iraniene în cadrul unor atacuri de „autoapărare”, în timp ce negocierile continuă.
Foto
Laurentiu Marinov
26 mai 2026, 02:27, Știri externe
Armata americană a efectuat luni „atacuri de autoapărare” vizând baze de lansare a rachetelor și ambarcațiuni iraniene din jurul Strâmtorii Ormuz, pe fondul unui armistițiu între cele două țări și al negocierilor în curs pentru încheierea războiului, potrivit Comandamentului Central al SUA, relatează CNN.

„Forțele americane au efectuat astăzi atacuri de autoapărare în sudul Iranului pentru a-și proteja trupele de amenințările reprezentate de forțele iraniene”, a declarat purtătorul de cuvânt al CENTCOM, Timothy Hawkins, într-un comunicat pentru CNN, când a fost întrebat despre exploziile raportate în jurul Strâmtorii Ormuz.

„Printre ținte s-au numărat lansări de rachete și ambarcațiuni iraniene care încercau să amplaseze mine. Comandamentul Central al SUA continuă să își apere forțele, dând dovadă de reținere în timpul armistițiului în curs”, a adăugat el.

Schimburi de focuri în timpul armistițiului

Forțele americane și iraniene au mai avut schimburi de focuri în timpul armistițiului. La începutul lunii mai, forțele americane au vizat instalațiile militare iraniene responsabile de lansarea unei serii de atacuri „neprovocate” cu rachete, drone și ambarcațiuni mici împotriva navelor de război americane care tranzitează strâmtoarea.

Președintele Donald Trump autorizase anterior forțele americane să răspundă provocărilor iraniene în jurul acestei căi navigabile importante.

