„De ce nu poate Merz să ajungă la oameni?”, se întreabă BR24 Germania, analizând problemele de comunicare ale cancelarului de la Berlin.

„Coaliția negru-roșie se confruntă cu săptămâni cruciale: are nevoie de un sprijin larg pentru reformele viitoare. Însă cancelarul nu reușește să se conecteze cu cei afectați.

Guvernul german are o problemă de comunicare, iar cancelarul o recunoaște deschis. Vorbind săptămâna trecută la Congresul Catolic de la Würzburg , Friedrich Merz (CDU) a recunoscut că trebuie să-și explice mai bine politicile:

„În ultimele săptămâni, m-am confruntat din ce în ce mai mult cu întrebarea de ce, aparent, nu reușesc să ajung și să conving în mod adecvat oamenii acestei țări că calea pe care încercăm să o urmăm la guvernare, calea pe care încerc să o urmez, este cea corectă, una care creează și o conexiune emoțională și câștigă în ochii populației.”

Problemă fundamentală a democrației

Atunci când comunicarea dintre cei care guvernează și cei care sunt guvernați se întrerupe, aceasta devine o problemă fundamentală într-o democrație. Iar actualul guvern de coaliție de centru-dreapta/centru-stânga, în special, depinde de cel mai larg sprijin public posibil, având în vedere viitoarele schimbări în domeniul sănătății, pe tema îngrijirii pe termen lung, pe cea a pensiilor și impozitelor.

Merz subliniază practic zilnic cât de necesare sunt aceste reforme. Iar la Würzburg, a declarat autocritic: „Știu că trebuie să-mi îmbunătățesc comunicarea pentru ca acest mesaj să fie mai bine înțeles.”

Gafele lui Merz

În timpul campaniei electorale federale, Merz s-a prezentat ca fiind antiteza lui Olaf Scholz (SPD), care a fost acuzat că a părut arogant și că nu și-a explicat în mod adecvat planurile politice. Liderul CDU este în general considerat un orator ager și cu limba ascuțită. Ca nou-venit în Bundestag în 1996, a fost votat cel mai bun orator în ascensiune. „Tinerii trebuie să înceapă să se certe”, a exclamat el la acea vreme.

Acest lucru este valabil într-o oarecare măsură și în cazul unui lider al opoziției din Bundestag: Merz i-a numit pe elevii proveniți din familii de migranți „mici pașe” și a susținut în mod fals că solicitanții de azil respinși le iau germanilor programările la stomatologie.

În toamnă, în legătură cu politica de migrație, el a declarat că Germania are o problemă cu „peisajul urban ”.

După o vizită la Conferința Mondială privind Clima, el a denigrat gazdele braziliene . Luna trecută, cancelarul l-a înfuriat pe partenerul său de coaliție, SPD, cu declarația că asigurarea obligatorie de pensii va fi în viitor „în cel mai bun caz plasa de siguranță de bază pentru bătrânețe”.

Coaliția tot mai nemulțumită de comunicarea lui Merz. Nemulțumirile, la nivel record

Parlamentarii CDU/CSU și SPD, un cuvânt apare în mod repetat atunci când se discută despre comunicarea nefericită a lui Merz : gestionarea așteptărilor.

Cancelarul și coaliția au promis mai mult decât au livrat, provocând astfel o nemulțumire considerabilă: promisiunea reformelor de toamnă nu s-a materializat; primăvara a fost marcată de dezbateri aprinse. În sondaje, partidele coaliției – inclusiv CDU/CSU – sunt acum în urma AfD . Conform acestor sondaje, nemulțumirea față de cancelar a atins un nivel record, în timp ce presiunea de a acționa este în creștere, iar alegeri regionale cruciale se profilează la sfârșitul verii.

Un sondaj dat publicității astăzi în Germania, arată că AfD a ajuns la un nivel record iar susținerea cabinetului Merz se prăbușește.

Potrivit datelor, ratele de aprobare pentru cancelarul Friedrich Merz rămân extrem de scăzute – la fel ca și cele pentru competența CDU și CSU. Partenerul minor al coaliției, SPD, nu are nici el motive de sărbătoare, potrivit sondajului Forsa.

Dacă alegerile ar fi organizate săptămâna aceasta, ratele de aprobare pentru partidele chestionate ar fi următoarele:

AfD 27% (Alegerile federale din 2025: 20,8%)

CDU/CSU 22% (28,5%)

Verzii 15% (11,6%)

SPD 12% (16,4%)

Partidul Stângii 11% (8,8%)

FDP 4% (4,3%)

Alte 6 procente (3,0 procente)

Proporția alegătorilor nehotărâți, de 25%, rămâne semnificativ mai mare decât proporția lor din ultimele alegeri federale (17,9%).

84% din germani nu sunt mulțumiți de cancelar

Când au fost întrebați care partid este cel mai bine echipat pentru a gestiona problemele Germaniei:

13% au menționat AfD – cu două puncte procentuale mai puțin decât în ​​săptămâna precedentă

CDU/CSU a fost menționată de 12% dintre respondenți, de asemenea, o scădere de un punct.

Verzii au rămas neschimbați la 8%,

SPD la 5%,

Partidul Stângii la 4%.

Alte partide au acumulat 3%, cu un punct mai mult decât în ​​săptămâna precedentă.

Cincizeci și cinci la sută dintre respondenți consideră că orice partid posedă competență politică – cu două puncte mai mult decât înainte.

Ratele slabe de aprobare ale Uniunii corespund percepției negative pe care marea majoritate a respondenților o au despre performanța președintelui CDU, Merz, în funcția de cancelar. Ca și în ultimele două săptămâni, doar 14% spun că sunt mulțumiți de activitatea șefului guvernului. În schimb, 84% spun că nu sunt mulțumiți – cu un punct mai puțin decât în ​​săptămâna precedentă.

Așteptările economice rămân în mare parte neschimbate – și, prin urmare, încă slabe. Paisprezece la sută dintre respondenți încă se așteaptă ca situația economică din Germania să se îmbunătățească în următorii ani. Șaizeci și șapte la sută anticipează o deteriorare, cu un punct procentual mai puțin decât în ​​săptămâna precedentă.

Conform a 36% dintre respondenți, cea mai importantă problemă politică a săptămânii este starea guvernului german, urmată de situația economică cu 31%. Alte 26% au menționat conflictul dintre SUA și Iran, iar 18% războiul din Ucraina. Războaiele și conflictele în general au fost menționate de 9% dintre respondenți. Șapte procente au menționat reforma asigurărilor de sănătate, pensiile și dezbaterea privind pensiile, prețurile la benzină și situația din SUA. Alți 5% au menționat imigrația.