Azi: 36 de ani de la primele alegeri libere în România. Sau de la Duminica Orbului

20 mai 1990: primele alegeri libere după perioada comunistă în România. În termeni populari, azi sunt 36 de ani de la „Duminica Orbului”.
Laura Buciu
20 mai 2026, 18:00, Politic
Documentele din Arhivele Diplomatice ale MAE relevă dialogul purtat la primele alegeri libere din România post-comunistă cu organizații internaționale precum Consiliul Europei sau Comitetul „Helsinki” pentru Drepturile Omului pentru acreditarea observatorilor în cadrul procesului electoral din România.

Fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, sustine un discurs la congresul Blocului National al Revolutionarilor 1989 – Romania, la Palatul Parlamentului, din Bucuresti, vineri, 10 decembrie 2010. BOGDAN STAMATIN / MEDIAFAX FOTO

La 20 mai 1990 au avut loc primele alegeri libere după perioada comunistă, iar numărul observatorilor străini era unul semnificativ.

Președintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Anders Bjorck s-a adresat ambasadorului României la Paris, Alexandru Paleologu, o binecunoscută personalitate, promotor al valorilor democratice, căruia i-a solicitat sprijinul pentru a fi asigurate câteva condiții fundamentale pentru buna organizare a misiunii de observare a alegerilor din România.

Ce s-a cerut

Ce se cerea? Stabilirea de întâlniri cu reprezentanții Biroului Electoral Central, acces la lista completă a secțiilor de votare, posibilitatea de a pune întrebări votanților și membrilor secțiilor de votare, să asiste la efectuarea numărătorii voturilor, să verifice repartizarea sacilor cu buletinele de vot și să le fie puse la dispoziție mașini și șoferi pentru deplasările observatorilor străini.

Observatorii acreditați la alegerile din 20 mai 1990 din partea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei au sosit în România în zilele de 16 și 17 mai 1990 și s-au întâlnit cu liderii tuturor partidelor politice, cu reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale din România: Comitetul „Helsinki” pentru Drepturile Omului și Grupul pentru Dialog Social, precum și cu autoritățile române responsabile cu organizarea procesului electoral.

Au asigurat, alături de reprezentanți ai Comitetul „Helsinki” pentru Drepturile Omului, ai Federației Internaționale pentru Drepturile Omului și de observatori acreditați provenind din țări de pe toate continentele, monitorizarea procesului de vot și efectuarea numărătorii voturilor.

Duminica Orbului

În 20 mai 1990, România și-a ales liber, pentru prima dată după comunism, președintele. Data este cunoscută popular sub denumirea de Duminica Orbului.

Niciodată de atunci nu a mai participat un număr atât de mare de români: din numărul total de 17.200.722 alegători, s-au prezentat la vot 14.826.616 (86,19%). Voturile validate au fost 14.378.693. Alegerile au fost câștigate de Ion Iliescu și de Frontul Salvării Naționale (FSN).

Ion Iliescu a câștigat cu 85,07%. A fost urmat de Radu Câmpeanu (PNL) cu 10,64% și de Ion Rațiu (PNȚCD) cu 4,29%.

De ce „Duminica Orbului”? Pentru că alegerile din 20 mai 1990 au fost câștigate de Frontul Salvării Naționale cu 67%.

FOTOGRAFIE DE ARHIVA
1 Octombrie 2001. In cadrul ceremoniei de deschidere a anului universitar, Universitatea din Oradea i-a decernat presedintelui Iliescu titlul de Doctor Honoris Causa.

