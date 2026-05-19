Surpriză în Franța: unul din șase alegători a consultat inteligența artificială ca să știe cu cine să voteze

Pentru a-i ajuta să ia decizii în timpul alegerilor municipale, 16% dintre alegătorii francezi au apelat la inteligența artificială, arată un sondaj publicat de presa franceză.
Sorina Matei
19 mai 2026, 16:05, Politic
În timpul primului tur al alegerilor municipale din 15 martie din Franța, 16% dintre alegători au folosit un instrument de inteligență artificială pentru a-și face alegerea de vot, potrivit unui studiu publicat luni, 18 mai, de think tank-ul Terra Nova și redat de BFMTV.

Sondajul, bazat pe un sondaj Toluna Harris Interactive realizat în ziua alegerilor în rândul a 4.145 de alegători din municipalități cu 3.500 de locuitori și peste, distinge trei tipuri de utilizare: 7% dintre francezi au fost liniștiți de o alegere deja făcută, 5% s-au răzgândit sub influența inteligenței artificiale și 4% au folosit-o pentru a decide atunci când nu știau cu cine să voteze.

Între timp, 11% dintre francezi au raportat că consultă un instrument de inteligență artificială generativă pentru a se informa în timpul campaniei. Acest instrument s-a clasat pe ultimul loc printre sursele de informații citate, mult după pliante (59%), materialele de campanie (57%), discuțiile cu prietenii și familia (47%) și rețelele sociale (32%).

O utilizare mai mare în rândul bărbaților

Diferențele demografice sunt semnificative. Bărbații sunt de două ori mai predispuși decât femeile să utilizeze inteligența artificială pentru a-și decide votul (20% față de 10%). În rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, această proporție crește la 35%, comparativ cu 1% pentru cei peste 75 de ani.

Utilizarea este, de asemenea, mai degrabă urbană decât rurală: ajunge la 22% în zona metropolitană pariziană, comparativ cu 7% în zonele rurale.

Autorul studiului, Jean-Daniel Lévy, director al departamentului Politică și Opinie de la Toluna France, explică această diferență prin relația mai directă dintre aleși și alegători în orașele mici, ceea ce reduce nevoia unui instrument de mediere.

Potrivit acestuia, utilizarea IA rămâne, prin urmare, limitată și este folosită în principal pentru confirmarea alegerilor, mai degrabă decât pentru luarea deciziilor. Cu toate acestea, influența sa ar putea crește semnificativ în timpul următoarelor alegeri prezidențiale, unde „un impact asupra a 5% dintre alegători poate avea consecințe politice puternice”.

Pentru Jean-Daniel Lévy, „întrebarea cheie nu va fi utilizarea IA, ci cine o proiectează, cum sunt prioritizate informațiile și ce garanții sunt în vigoare”.

