Fostul CEO Google, huiduit în timpul unui discurs despre inteligența artificială la o ceremonie de absolvire

Momentul tensionat a avut loc duminică, în fața absolvenților promoției 2026, și reflectă tot mai clar anxietățile unei generații care vede ascensiunea AI ca pe o amenințare pentru locurile de muncă și viitorul economic, mai arată NBC News.

Discurs întrerupt de huiduieli

Schmidt și-a început intervenția vorbind despre perioada în care era student și despre modul în care computerul personal a schimbat lumea în ultimele decenii. El a spus că internetul și tehnologia au democratizat accesul la informație și au contribuit la reducerea sărăciei în multe regiuni ale lumii. În același timp, fostul șef Google a recunoscut că platformele digitale au avut și efecte negative asupra societății. „Au recompensat indignarea și au amplificat cele mai rele instincte ale noastre”, a spus Schmidt. Tensiunea din sală a crescut însă în momentul în care acesta a comparat inteligența artificială cu impactul transformator avut de computer asupra societății. Publicul a început imediat să îl huiduie, iar reacția a continuat și după ce Schmidt a încercat să explice că înțelege temerile noii generații.

„Există frica că locurile de muncă dispar”

Fostul CEO Google a recunoscut că mulți tineri se tem că inteligența artificială le va afecta viitorul. „Există o frică în generația voastră că viitorul a fost deja scris, că mașinile vin, că locurile de muncă dispar, că clima se degradează și că moșteniți o lume pe care nu voi ați creat-o”, a spus Schmidt. Declarațiile sale au fost întâmpinate din nou cu huiduieli din partea unei părți a publicului. Schmidt a insistat însă că viitorul nu este decis și că generația actuală are puterea de a influența modul în care AI va fi dezvoltată și utilizată.

The kids are alright!! Former CEO of Google Eric Schmidt gets booed every time he mentions artificial intelligence during his commencement speech at the University of Arizona. This generation just may save humanity after all. pic.twitter.com/L8wbujGnk8 — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) May 16, 2026

Într-un alt moment al discursului, Eric Schmidt a vorbit despre importanța diversității și a imigrației în societatea americană. „America este la cel mai bun nivel atunci când oamenii ambițioși vor să vină aici”, a afirmat acesta, în timp ce încerca să își continue ideea peste reacțiile publicului. Discursul s-a încheiat cu un mesaj adresat absolvenților: „Viitorul nu este încă terminat. Acum este rândul vostru să îl modelați.”

Universitatea îl apără pe Schmidt

Reprezentanții universității au transmis ulterior că Eric Schmidt a fost invitat datorită contribuțiilor sale majore în domeniul tehnologiei și cercetării. Un purtător de cuvânt al instituției a subliniat că Schmidt a avut un rol important în transformarea Google într-una dintre cele mai influente companii tehnologice din lume și că susține numeroase inițiative științifice și educaționale.

Tot mai multe reacții anti-AI în campusurile americane

Incidentul de la University of Arizona nu este singular. În ultimele luni, mai multe discursuri despre inteligența artificială susținute la ceremonii universitare din SUA au fost întâmpinate cu reacții ostile. La începutul lunii mai, o altă vorbitoare invitată la University of Central Florida a fost huiduită după ce a descris AI drept „următoarea revoluție industrială”. Reacțiile reflectă tot mai clar polarizarea publică în jurul inteligenței artificiale, într-un moment în care marile companii tehnologice accelerează dezvoltarea sistemelor AI, iar dezbaterea despre impactul lor asupra locurilor de muncă și societății devine tot mai intensă.