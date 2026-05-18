Kim Jong-un vrea să consolideze linia frontului împotriva „inamicului” sud-coreean

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a cerut consolidarea unităților militare din prima linie împotriva „inamicului jurat” al Coreei de Sud, a relatat luni agenția oficială de știri KCNA.
Sursa foto: KCNA via YNA/dpa
Laurentiu Marinov
18 mai 2026, 07:24
Kim Jong Un a „conturat planuri de (…) consolidare militară și tehnică a unităților de front și a altor unități majore” pentru a-și spori capacitățile de „descurajare”, potrivit unei comunicate KCNA. „El a subliniat că toți comandanții de la toate nivelurile armatei trebuie să continue să își perfecționeze (…) înțelegerea inamicului declarat”, adaugă textul, referindu-se în mod clar la Coreea de Sud, potrivit Le Figaro.

Cele două țări vecine sunt, din punct de vedere tehnic, încă în război de la conflictul din 1950-1953, care s-a încheiat cu un armistițiu, nu cu un tratat de pace. În ciuda încercărilor de reconciliere ale președintelui sud-coreean, ales anul trecut, Phenianul respinge sistematic propunerile Seulului.

Kim Jong Un a menționat, de asemenea, politica de stat de „apărare teritorială privind consolidarea unităților din prima linie la granița de sud și transformarea liniei de demarcație într-o fortăreață inexpugnabilă”.

În ciuda acestui ultim anunț de escaladare militară, o rară licărire de speranță a apărut odată cu sosirea în Coreea de Sud, duminică, a unei echipe feminine de fotbal nord-coreene. O astfel de vizită sportivă nu avusese loc de aproape opt ani.

Naegohyang FC va înfrunta miercuri echipa sud-coreeană Suwon FC în semifinala Ligii Campionilor Asiei, un meci cu casa închisă. Asociațiile din Sud, finanțate de Seul, intenționează să susțină ambele echipe, deoarece fanilor nord-coreeni le este interzis să treacă granița.

