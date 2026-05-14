Tribunal din Seul îl obligă pe Kim Jong-un să plătească despăgubiri foștilor prizonieri de război

Tribunalul Central din Seul a ordonat ca Kim Jong-un să plătească în total 105 milioane de woni, echivalentul a aproximativ 60.000 de euro, către cinci foști militari sud-coreeni. Fiecare dintre reclamanți urmează să primească câte 21 de milioane de woni. Bărbații, toți trecuți de 90 de ani, au fost capturați în timpul războiului din Coreea din 1950-1953 și au rămas forțat în Coreea de Nord timp de decenii, deși armistițiul semnat în 1953 prevedea repatrierea prizonierilor de război, arată Euronews.

Printre reclamanți se află Koh Kwang-myun, unul dintre cei doar șase foști prizonieri de război sud-coreeni încă în viață și stabiliți în Coreea de Sud. Potrivit instanței, acesta a fost obligat să muncească ani întregi într-un lagăr pentru prizonieri și ulterior într-o mină de cărbune din provincia nord-coreeană Hamgyong de Nord, înainte să reușească să evadeze în 2001. Un alt reclamant, Choi Ki-ho, ar fi fost forțat să lucreze în mine timp de peste 50 de ani.

Decizie doar cu valoare simbolică

Instanța sud-coreeană a judecat cazul prin procedura de „notificare publică”, după ce a concluzionat că nu există o modalitate practică prin care regimul nord-coreean sau Kim Jong-un să fie informați direct despre proces. Procedura permite publicarea documentelor oficiale în gazeta instanței atunci când acestea nu pot fi comunicate părților implicate. Deși hotărârea reprezintă o nouă victorie juridică pentru foștii prizonieri, rămâne neclar dacă aceștia vor primi vreodată efectiv despăgubirile. În ultimii ani, alte victime au încercat să obțină bani prin confiscarea unor active nord-coreene aflate sub control sud-coreean, inclusiv drepturi de autor pentru transmisiunile televiziunii de stat din Coreea de Nord.

Coreea de Nord și Coreea de Sud sunt încă tehnic în război

Războiul din Coreea s-a încheiat în 1953 printr-un armistițiu, nu printr-un tratat de pace, ceea ce înseamnă că cele două state sunt încă tehnic în stare de război. În 2020, un alt grup de foști prizonieri sud-coreeni a obținut prima decizie istorică prin care Coreea de Nord era obligată să plătească despăgubiri pentru detenția și munca forțată la care au fost supuși după conflict.