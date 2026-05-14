Prima pagină » Știri externe » Tribunal din Seul îl obligă pe Kim Jong-un să plătească despăgubiri foștilor prizonieri de război

Tribunal din Seul îl obligă pe Kim Jong-un să plătească despăgubiri foștilor prizonieri de război

Un tribunal din Seul a decis că liderul nord-coreean Kim Jong-un trebuie să plătească despăgubiri unor foști prizonieri de război sud-coreeni capturați în timpul conflictului din Coreea, titrează Euronews. Este a treia decizie de acest fel pronunțată de instanțele sud-coreene.
Tribunal din Seul îl obligă pe Kim Jong-un să plătească despăgubiri foștilor prizonieri de război
Liderul nord-coreean Kim Jong-Un. Sursa foto: KCNA/KNS/dpa
Victor Dan Stephanovici
14 mai 2026, 13:10, Știri externe
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Tribunalul Central din Seul a ordonat ca Kim Jong-un să plătească în total 105 milioane de woni, echivalentul a aproximativ 60.000 de euro, către cinci foști militari sud-coreeni. Fiecare dintre reclamanți urmează să primească câte 21 de milioane de woni. Bărbații, toți trecuți de 90 de ani, au fost capturați în timpul războiului din Coreea din 1950-1953 și au rămas forțat în Coreea de Nord timp de decenii, deși armistițiul semnat în 1953 prevedea repatrierea prizonierilor de război, arată Euronews.

Printre reclamanți se află Koh Kwang-myun, unul dintre cei doar șase foști prizonieri de război sud-coreeni încă în viață și stabiliți în Coreea de Sud. Potrivit instanței, acesta a fost obligat să muncească ani întregi într-un lagăr pentru prizonieri și ulterior într-o mină de cărbune din provincia nord-coreeană Hamgyong de Nord, înainte să reușească să evadeze în 2001. Un alt reclamant, Choi Ki-ho, ar fi fost forțat să lucreze în mine timp de peste 50 de ani.

Decizie doar cu valoare simbolică

Instanța sud-coreeană a judecat cazul prin procedura de „notificare publică”, după ce a concluzionat că nu există o modalitate practică prin care regimul nord-coreean sau Kim Jong-un să fie informați direct despre proces. Procedura permite publicarea documentelor oficiale în gazeta instanței atunci când acestea nu pot fi comunicate părților implicate. Deși hotărârea reprezintă o nouă victorie juridică pentru foștii prizonieri, rămâne neclar dacă aceștia vor primi vreodată efectiv despăgubirile. În ultimii ani, alte victime au încercat să obțină bani prin confiscarea unor active nord-coreene aflate sub control sud-coreean, inclusiv drepturi de autor pentru transmisiunile televiziunii de stat din Coreea de Nord.

Coreea de Nord și Coreea de Sud sunt încă tehnic în război

Războiul din Coreea s-a încheiat în 1953 printr-un armistițiu, nu printr-un tratat de pace, ceea ce înseamnă că cele două state sunt încă tehnic în stare de război. În 2020, un alt grup de foști prizonieri sud-coreeni a obținut prima decizie istorică prin care Coreea de Nord era obligată să plătească despăgubiri pentru detenția și munca forțată la care au fost supuși după conflict.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Selgros România s-a luptat 10 ani ca o firmă autohtonă să nu-i mai folosească numele
G4Media
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
GSP.ro
Sorin Grindeanu i-a scris ministrului Dragoş Pîslaru: „Vă rog să-mi transmiteți cât mai urgent lista cu proiectele legislative PNRR”
Gandul
Ce au găsit medicii pe trupul lui Alexandru, copilul care a fost dispărut. Abia acum s-a aflat!
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
România are cea mai scumpă energie din UE, după ce a închis 7.000 MW pe cărbune și gaze. Bateriile ar scumpi electricitatea și mai mult, avertizează un expert
Libertatea
Două obiceiuri banale care „îți prăjesc” creierul. Profesorul Vlad Ciurea avertizează: „Produc hipoxie”
CSID
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor