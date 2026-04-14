Românii afectați de majorarea ROBOR ar putea cere mai ușor despăgubiri

„Am depus, astăzi, un proiect de lege prin care românii și statul, afectați de creșterea artificială a ROBOR, prin înțelegeri între bănci, își pot recupera mai ușor banii. Nu vorbim doar despre sancțiuni pentru bănci, așa cum, probabil, va da Consiliul Concurenței. Este crucial să vorbim despre despăgubiri reale pentru cei care au plătit deja. În 2022, ROBOR a crescut de câteva ori într-un interval foarte scurt, iar pentru milioane de români ratele aproape s-au dublat”, declară deputatul Dimitriu.

Potrivit estimărilor prezentate în contextul proiectului, o creștere cu un punct procentual a ROBOR ar însemna aproximativ 58 de milioane de lei în plus pe lună de la populație, 137 de milioane de lei de la firme și 29 de milioane de lei de la administrația locală, adică aproximativ 225 de milioane de lei lunar, peste 2,5 miliarde de lei anual.

În 2022, ROBOR ar fi crescut cu peste șase puncte procentuale.

„Proiectul USR modifică și completează OUG 170/2020 privind acțiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispozițiilor legislației în materie de concurență, în sensul stabilirii unui mecanism clar și eficient pentru maximizarea șanselor de recuperare a prejudiciului. Pe de o parte, pentru a facilita accesul efectiv la justiție și a asigura o protecție eficientă a drepturilor consumatorilor, persoanele fizice vor putea fi împreună reclamante și li se vor putea aplica prevederile corespunzătoare (art. 59-60) din Codul de procedură civilă”.

Totodată, Ministerul Finanțelor ar urma să fie abilitat, în calitate de reprezentant al statului, să întreprindă toate demersurile legale necesare, inclusiv formularea de acțiuni în instanță, pentru recuperarea despăgubirilor cuvenite autorităților și administrației publice centrale și locale.