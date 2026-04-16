Propunere POT: Românii vaccinați cu Pfizer, care nu mai pot munci, să primească despăgubiri de 1200 euro pe lună până la pensie

Partidul Oamenilor Tineri (POT) cere Guvernului să dea în judecată compania Pfizer pentru recuperarea banilor plătiți pe vaccinurile anti-COVID și să o oblige pe aceasta să plătească 1.200 de euro lunar pentru fiecare român care nu mai poate munci din cauza „efectelor adverse”, până la vârsta pensionării.

„Partidul Oamenilor Tineri (POT) lansează un apel ferm către Ministerul Sănătății: este momentul ca statul român să ia măsuri urgente și decisive pentru apărarea interesului national, în contextul controverselor privind contractele și efectele vaccinurilor anti-COVID furnizate de compania Pfizer”, se arată în comunicatul de presă emis de formațiunea politică.

Potrivit POT, autoritățile ar trebui să inițieze de urgență o acțiune în instanță împotriva Pfizer, pentru a recupera integral sumele achitate pentru vaccinuri, dar și să oblige compania la plata de despăgubiri directe către cetățenii afectați.

În plus, POT propune ca fiecare român care nu mai poate munci din cauza „efectelor adverse” să beneficieze de o indemnizație lunară de 1.200 de euro net, acordată până la vârsta pensionării, indemnizație care ar trebui să fie acoperită de compania farmaceutică.

„Un prim-ministru adevărat ar da Pfizer în judecată pentru și mai mulți bani. Nu vorbim doar despre recuperarea costurilor, ci despre demnitatea unui stat care își apără cetățenii până la capăt. (…) Este timpul să ne luăm banii înapoi. Pe toți. Mai mult decât atât, această abordare trebuie aplicată oricărei companii cu care statul român a avut contracte pentru vaccinuri: acolo unde există prejudicii, trebuie să existe și răspundere directă și despăgubiri plătite către cetățeni”, a spus Anamaria Gavrilă, președinta POT.

Aceasta a subliniat că responsabilitatea financiară nu ar trebui să revină contribuabililor, ci producătorului, în acest caz Pfizer.