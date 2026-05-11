Estimare. În ritmul actual, Rusia mai are nevoie de peste 30 de ani pentru a ocupa tot Donbasul

Rusiei ar avea nevoie de zeci de ani pentru a ocupa Donbasul în ritmul actual al ofensivei, potrivit New York Times. Linia frontului este aproape neschimbată de zile și chiar săptămâni.

Experții spun că armata rusă avansează în „ritm de melc”, iar în unele porțiuni ale frontului, Ucraina a recâștigat poziții. Dacă se păstrează ritmul actual, rușii vor putea ocupa Donbasul peste 30 de ani sau chiar mai mult.

Ocuparea Donbasului este una dintre prinicipalele ținte ale armatei ruse.

Atacurile la scară largă ale rușilor nu mai sunt la fel de eficiente din cauza dronelor ucrainene și a întreruperilor de comunicații.