O șoferiță din Timișoara a intrat cu mașina într-un tramvai

Femeia de 45 de ani conducea mașina pe strada Cirprian Porumbescu, dinspre strada Alexandru Odobescu înspre bulevardul Mihai Viteazu. La intersecția cu Piața Nicolae Bălcescu, aceasta a intrat în coliziune cu un tramvai, al cărui vatman are vârsta de 26 de ani, potrivit IPJ Timiș.

În urma accidentului, ,mașina condusă de către femeie a fost proiectat într-o alta, condusă de un bărbat cu vârsta de 71 de ani.

În urma impactului, femeia de 45 de ani a fost rănită și dusă cu ambulanța la Spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Toți șoferii, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul negativ, potrivit IPJ Timiș.