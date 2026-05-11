Prima pagină » Social » O șoferiță din Timișoara a intrat cu mașina într-un tramvai

O șoferiță din Timișoara a intrat cu mașina într-un tramvai

Luni, o șoferiță din Timișoara s-a izbit cu mașina de un tramvai, în apropierea pieței Bălcescu. În urma accidentului, mașina sa a fost proiectată într-un altă mașină, condusă de un bărbat cu vârsta de 72 de ani.
O șoferiță din Timișoara a intrat cu mașina într-un tramvai
Fotografie cu scop ilustrativ
Daiana Rob
11 mai 2026, 16:49, Social
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Femeia de 45 de ani conducea mașina pe strada Cirprian Porumbescu, dinspre strada Alexandru Odobescu înspre bulevardul Mihai Viteazu. La intersecția cu Piața Nicolae Bălcescu, aceasta a intrat în coliziune cu un tramvai, al cărui vatman are vârsta de 26 de ani, potrivit IPJ Timiș.

În urma accidentului, ,mașina condusă de către femeie a fost proiectat într-o alta, condusă de un bărbat cu vârsta de 71 de ani.

În urma impactului, femeia de 45 de ani a fost rănită și dusă cu ambulanța la Spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Toți șoferii, au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul negativ, potrivit IPJ Timiș.

Recomandarea video

Rusul care locuia în Slatina și a fost expulzat din România avea pregătire în domeniul nuclear
G4Media
Zelenski se va întâlni mâine cu Nicușor Dan la București. Cu ce ocazie. Se întâlnesc și Olena Zelenska cu Mirabela Grădinaru
Gandul
Selectează Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 2300 de metri pătrați Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 2300 de metri pătrați
Cancan
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport
Mașinile electrice chinezești nu se vor mai califica pentru Programul Rabla 2026. Dacia Spring, MG și BYD nu vor mai putea fi cumpărate. Ce modele poți lua
Libertatea
Ultimele imagini cu Ioan Isaiu înainte să facă infarct. Actorul părea într-o formă excelentă
CSID
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor