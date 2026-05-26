POLITICO: Rustem Umerov merge la Berlin pentru discuții cu oficiali din Germania, Franța și Marea Britanie

Principalul negociator al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Rustem Umerov, a sosit marți la Belin, pentru a purta o serie de discuții cu mai mulți consilieri de securitate națională ai grupului E3, format din Germania, Franța și Marea Britanie. Informația a fost dezvăluită de două surse familiarizate cu subiectul pentru publicația POLITICO.

În timp ce un purtător de cuvânt al cancelariei germane a invocat că este vorba despre o „întâlnire confidențială”, Ambasada Ucrainei la Berlin a refuzat să comenteze, notează POLITICO.

Deplasarea lui Umerov la Berlin vine după ce luni, el s-a aflat luni la Bruxelles pentru discuții cu un înalt oficial al Comisiei Europene privind cooperarea în domeniul industriei de apărare.

Recent, Financial Times relata că mai multe guverne europene discută posibilitatea desemnării unui reprezentant de rang înalt care să poată purta eventuale negocieri cu Vladimir Putin. Printre numele vehiculate se află Mario Draghi, fost președinte al Băncii Centrale Europene și fost premier al Italiei, dar și Angela Merkel, fost cancelar al Germaniei.

În plus, deplasarea lui Umerov la Berlin vine la câteva zile după ce Rusia a lansat un atac de amploare asupra Kievului în weekend, iar luni a avertizat că vor urma noi „lovituri consecvente și sistematice”.