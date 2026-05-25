Prima pagină » Economic » POLITICO: Cinci țări din UE cer Bruxelles-ului să adopte măsuri mai dure pentru a contracara practicile comerciale ale Chinei

Cinci țări din UE solicită Bruxelles-ului să recurgă la măsuri mai dure, printre care impunerea de tarife, pentru a combate practicile comerciale neloiale ale Chinei, dar și a altor țări, relatează POLITICO.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
25 mai 2026, 19:28, Economic
Potrivit unui document neoficial comun, consultat de publicația POLITICO, țările care solicită măsuri mai dure în acest sens sunt Franța, Italia, Spania, Țările de Jos și Lituania. Concret, aceste state ar cere Bruxelles-ului să demareze mai des anchete privind practicile comerciale neloiale puse în aplicare de China sau alte țări.

Documentul a fost transmis vineri Comisiei Europene și altor țări membre, iar conținutul acestuia propune, printre altele, crearea unor instrumente comerciale noi, mai defensive.

Potrivit POLITICO, documentul nu menționează în mod explicit China, însă referințele implicite la Beijing sunt sub formularea că „unii dintre principalii parteneri comerciali ai Uniunii Europene (UE) încalcă acest cadru multilateral prin impunerea de noi bariere comerciale sau prin contribuția la supracapacitatea industrială sistemică și structurală”.

În documentul neoficial, cele cinci țări au mai cerut blocului comunitar să „fie mai proactiv” în raportarea încălcărilor regulilor comerciale în fața Organizației Mondiale a Comerțului.

Totodată, cele cinci țări au solicitat și includerea „securității economice” printre criteriile evaluate atunci când se decide deschiderea unor anchete de apărare comercială.

POLITICO mai notează că „alte propuneri includ modificări tehnice ale legislației existente pentru a se asigura că întreprinderile străine nu pot eluda anchetele comerciale ale UE, precum și o măsură care să permită Comisiei să aplice taxe anti-subvenție direct asupra întreprinderilor. În prezent, aceste taxe pot fi aplicate numai țărilor și produselor”.

Potrivit Euractiv, pe 29 mai, Comisia Europeană va organiza o dezbatere privind strategia pe termen lung a Uniunii Europene în relația cu Beijingul.

