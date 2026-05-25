La 73 de ani, după zece ani de coșmar și un proces care a șocat Franța, Gisèle Pelicot spune că a găsit din nou dragostea.
Gisèle Pelicot, „eroina" celui mai șocant caz de viol din Franța, a găsit din nou fericirea
Andreea Tobias
25 mai 2026, 15:43, Știri externe
Gisèle Pelicot, victima unuia dintre cele mai grave cazuri de viol din Franța, a confirmat că a găsit din nou dragostea, la 73 de ani. Prezentă la Festivalul Hay din Țara Galilor, femeia a spus că nu ar fi crezut niciodată că va putea avea din nou încredere într-un bărbat, notează telex.hu.

Gisèle Pelicot a vorbit în fața publicului despre cartea sa autobiografică, „Imn la viață”, și despre drumul lung spre vindecare după trauma prin care a trecut.

 

Un nou iubit, o nouă șansă

Pelicot a confirmat că are o relație cu Jean-Loup Agopiant. A descris întâlnirea ca pe ceva neașteptat.

„Nu voiam neapărat să mă îndrăgostesc din nou, dar viața a decis altfel”, a spus ea. A încurajat publicul să nu renunțe niciodată la speranță și a subliniat că iubirea poate apărea la orice vârstă.

Zece ani de coșmar

Gisèle Pelicot a fost victima soțului său, Dominique Pelicot, timp de un deceniu. Bărbatul o adormea cu sedative, apoi o viola împreună cu bărbați recrutați pe internet. Înregistra totul pe video. În decembrie 2023, tribunalul francez l-a condamnat la 20 de ani de închisoare. Ceilalți acuzați au fost și ei găsiți vinovați.

Un mesaj pentru societate

La festival, Pelicot a avertizat că violența împotriva femeilor rămâne o problemă globală. A spus că schimbarea depinde de felul în care sunt crescuți copiii. „Poate că sunt o persoană foarte optimistă, dar sper că umanitatea se îndreaptă spre pace și iubire”, a declarat ea.

Fiica sa, Caroline Darian, a intentat și ea acțiune legală împotriva tatălui. Gisèle Pelicot speră că și fiica ei își va găsi propria cale spre vindecare.

