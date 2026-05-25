Gisèle Pelicot, „eroina” celui mai șocant caz de viol din Franța, a găsit din nou fericirea

Gisèle Pelicot, victima unuia dintre cele mai grave cazuri de viol din Franța, a confirmat că a găsit din nou dragostea, la 73 de ani. Prezentă la Festivalul Hay din Țara Galilor, femeia a spus că nu ar fi crezut niciodată că va putea avea din nou încredere într-un bărbat, notează telex.hu.

Gisèle Pelicot a vorbit în fața publicului despre cartea sa autobiografică, „Imn la viață”, și despre drumul lung spre vindecare după trauma prin care a trecut.

“Shame must change sides” 💪🏼 Wonderful to see the inspirational Gisèle Pelicot in conversation with Helena Kennedy at the Hay Festival. The whole audience rose to their feet as soon as Gislèle came onto the stage. pic.twitter.com/aJrPkJ2CkC — Oliver Lewis (@DrOliverLewis) May 23, 2026

Un nou iubit, o nouă șansă

Pelicot a confirmat că are o relație cu Jean-Loup Agopiant. A descris întâlnirea ca pe ceva neașteptat.

„Nu voiam neapărat să mă îndrăgostesc din nou, dar viața a decis altfel”, a spus ea. A încurajat publicul să nu renunțe niciodată la speranță și a subliniat că iubirea poate apărea la orice vârstă.

Zece ani de coșmar

Gisèle Pelicot a fost victima soțului său, Dominique Pelicot, timp de un deceniu. Bărbatul o adormea cu sedative, apoi o viola împreună cu bărbați recrutați pe internet. Înregistra totul pe video. În decembrie 2023, tribunalul francez l-a condamnat la 20 de ani de închisoare. Ceilalți acuzați au fost și ei găsiți vinovați.

Un mesaj pentru societate

La festival, Pelicot a avertizat că violența împotriva femeilor rămâne o problemă globală. A spus că schimbarea depinde de felul în care sunt crescuți copiii. „Poate că sunt o persoană foarte optimistă, dar sper că umanitatea se îndreaptă spre pace și iubire”, a declarat ea.

Fiica sa, Caroline Darian, a intentat și ea acțiune legală împotriva tatălui. Gisèle Pelicot speră că și fiica ei își va găsi propria cale spre vindecare.